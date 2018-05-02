Юнармейцы Южного Урала провели масштабный смотр-конкурс ко Дню Победы

В преддверии празднования Дня Победы, на главной площади г. Куса под руководством начальника регионального штаба Всероссийского движения «Юнармия» Алексея Зязева прошел Челябинский областной открытый смотр-конкурс строя и песни «Юнармейский парад – 2018».

В параде приняли участие 245 человек из 10 муниципальных образований. Масштабный смотр строя проводился в таком формате впервые. Для участников были проведены мастер-классы и экскурсии по историческим местам Кусы - одного из центров промышленности горнозаводского Урала.

«Комплексный подход к воспитанию будущих защитников Отечества обязательно предполагает сочетание знания основ воинских дисциплин и истории Родины!» - отметил Алексей Зязев.