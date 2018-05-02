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Законы, вступающие в силу 2 мая


Добавлено: 02 май 2018 в 00:25,
Законы, вступающие в силу 2 мая

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 года № 459 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета в виде имущественного взноса в государственную корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в целях компенсации недополученных доходов по кредитам, выдаваемым в рамках поддержки производства высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения организациями оборонно-промышленного комплекса»

Утверждены Правила предоставления субсидии из федерального бюджета в виде имущественного взноса во Внешэкономбанк для компенсации недополученных доходов по кредитам, которые выдаются в рамках поддержки производства высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения организациями оборонно-промышленного комплекса.

За счёт этих средств будет компенсироваться разница между расчётной процентной ставкой, гарантирующей безубыточность Внешэкономбанка, и эффективной фактической процентной ставкой по целевому кредиту (кредитной линии).

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2018 года № 472 «Об осуществлении мер по реализации государственной политики в сфере оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

Утверждены методика оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Федерации по повышению уровня социально-экономического развития и по достижению высоких темпов наращивания экономического потенциала территорий, а также

Правила предоставления регионам грантов в форме межбюджетных трансфертов в целях содействия достижению и поощрения достижения наилучших значений показателей по итогам оценки эффективности деятельности по достижению высоких темпов наращивания экономического (налогового) потенциала территорий.

В частности, с 20 до 40 увеличено количество регионов, которые могут поощряться по итогам оценки эффективности работы. Установлено, что  размер гранта бюджету субъекта Федерации будет определяться исходя из численности населения и индекса бюджетных расходов региона.

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2018 года № 473 «Об утверждении Правил представления уведомления о дате, времени и месте осуществления розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в условиях выездного обслуживания и о внесении изменений в Правила ведения государственного сводного реестра выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»

Установлен порядок уведомления лицензирующего органа о дате, времени и месте осуществления розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в условиях выездного обслуживания.

В частности, уведомление в течение 3 рабочих дней до даты начала розничной продажи представляется в лицензирующий орган на бумажном носителе лично или посредством почтовой связи, а также в электронной форме, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью. Сведения о дате, времени и месте осуществления розничной продажи алкогольной продукции включается в государственный сводный реестр выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2018 года № 474 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 января 2009 г. № 63»

Скорректирован порядок расчета единовременной субсидии федеральным госслужащим на приобретение жилого помещения. Так, при прохождении госслужбы за границей выплата рассчитывается исходя из норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по России, утверждаемого Минстроем на соответствующее полугодие, и поправочного коэффициента размера средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по России, определяемого Минтрудом России ежегодно.

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2018 года № 478 «О признании утратившими силу пунктов 64 — 68 исчерпывающего перечня процедур в сфере жилищного строительства»

Сокращен исчерпывающий перечень процедур в сфере долевого строительства жилья. Из него исключены процедуры, которые связаны с привлечением денежных средств граждан и юрлиц для долевого строительства многоквартирных домов.

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2018 года № 479 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Внесены изменения в требования по обеспечению безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства.

В частности, при реконструкции объекта, части которого располагаются в зоне транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и в отношении которого застройщик не является субъектом транспортной инфраструктуры, данные мероприятия осуществляются застройщиком по согласованию и при участии субъекта транспортной инфраструктуры в отношении реконструируемого объекта.

Кроме того, установлены особенности применения требований в отношении транспортного перехода через Керченский пролив, отдельных участков автодорог, железнодорожных путей.

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2018 года № 480 «Об утверждении Правил вывоза из Российской Федерации биологического материала, полученного при проведении клинического исследования биомедицинского клеточного продукта, для его изучения в целях данного клинического исследования»

Установлены Правила вывоза из России биологического материала, полученного при проведении клинического исследования биомедицинского клеточного продукта, для его изучения.

В частности, заключение бесплатно выдается Минздравом России на срок, не более 1 года, независимо от количества перемещений биологического материала через границу.

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2018 года № 488 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Скорректированы полномочия Федерального медико-биологического агентства и Минздрава.

В частности, министерство не будет устанавливать порядок медико-биологического и медицинского обеспечения российских спортивных сборных. Оно будет, по согласованию с Минспортом, устанавливать порядок организации медико-биологического обеспечения спортсменов.

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2018 года № 493 «О внесении изменения в Правила проведения в 2015 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам»

Скорректированы Правила проведения в 2015 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам. В частности, в случае нарушения сроков погашения реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам или уплаты процентов за рассрочку должник уплачивает пени в размере 10 тысяч рублей за каждый день просрочки исполнения указанного обязательства.

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Законы, вступающие в силу 1 мая


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Добавлено: 02 май 2018 в 00:25, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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