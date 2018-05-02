Жуков уйдет с поста президентна ОКР

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков не будет переизбираться президентом ОКР из-за большой загруженности на посту вице-спикера Госдумы РФ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его заявление.

«В сложившейся за последнее время непростой ситуации в международном спорте очень важно, чтобы руководитель, который возглавит Олимпийский комитет России, работал в ОКР на постоянной основе. У меня такой возможности сейчас нет в связи с большой загруженностью в Государственной Думе» — сказано в документе, распространенном его пресс-службой в среду.

Кандидаты на пост президента ОКР могут выдвигаться до 14 мая. Выборы пройдут 29 мая на олимпийском собрании.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщала агентству, федерация выдвинула кандидата на должность президента, но отказалась уточнить, кого именно. Некоторые источники утверждают, что им является первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков, руководивший российской делегацией на зимней Олимпиаде в Пхенчхане.