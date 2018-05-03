Абрамович стал ответчиком по иску на 46 млн долларов

Российский миллиардер и владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович предстал перед судом по делу о задолженности Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР). Как сообщает Associated Press, он лично приехал на заседание, состоявшееся в швейцарском городе Фрибур.

Речь идет об иске, поданном ЕБРР в 2005 году против Абрамовича, его делового партнера Евгения Швидлера и компании «Газпром нефть», до 2006 года называвшейся «Сибнефть». Банк хочет взыскать 17,5 млн долларов, проценты к ним и издержки. Общая сумма составляет 46 млн долларов.

В 1997 году компания Швидлера Runicom, занимающаяся операциями по экспорту нефти, пописала кредитное соглашение. Ссуду компании выдал Российский банк СБС-Агро бизнесмена Александра Смоленского, который был агентом ЕБРР в рамках программы поддержки малых предприятий России.

В 1998 году СБС-Агро объявил о неплатежеспособности, с тех пор ЕБРР пытается вернуть свои деньги. Компания Runicom в то время являлась ведущим трейдером «Сибнефти».