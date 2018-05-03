Александр Васюкович хочет построить серьёзные отношения с Нонной Щукиной

Я пришёл на проект к Нонне Щукиной. Нас связывает с ней роман в прошлом. На тот момент она училась в Санкт-Петербурге. Она сама написала мне в соцсетях, предложила встретиться и попить кофе. Так мы и познакомились. Виделись мы нечасто, так как она совмещала работу, учёбу и писала диплом. В какой-то момент она сообщила мне, что полетит домой в Ростов к родителям, а в итоге оказалась на проекте «Дом 2». Я считаю, что мы с ней не расставались и наши отношения не были закончены. И я решил прийти к на проект, потому что хочу построить с ней серьёзные отношения! В самом начале Нонна резко отреагировала на мой приход, сказав, что не считает отношения между нами серьёзными, и что я ей не нужен, она отказалась от меня. Я закрываю глаза на все её слова, я жду её с Острова Любви и хочу добиться её расположения к себе, построить с ней серьёзные отношения.