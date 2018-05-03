Американские конгрессмены предложили наградить Трампа Нобелевской премией мира

18 конгрессменов США направили в Нобелевский комитет письмо с просьбой о номинации президента США Дональда Трампа на премию 2019 года. Документ распространила пресс-служба сенатора-республиканца Люка Мессера.

В письме сказано, что Трамп достоин высокой награды за его усилия по прекращению Корейской войны, ядерному разоружению Корейского полуострова и установлению мира в регионе.

«С тех пор, как Трамп занял кресло президента, он неустанно работал над оказанием максимального давления на Северную Корею с тем, чтобы она прекратила свою незаконную программу вооружений. Его администрация успешно объединила мировое сообщество, в том числе Китай, на введение одних из самых успешных международных санкций в истории. Эти санкции разрушили экономику Северной Кореи, благодаря чему удалось привлечь Пхеньян за стол переговоров», — написали конгрессмены.

Напомним, в мае-июне может состояться личная встреча лидеров США и КНДР, на которой будет обсуждаться приостановке ядерной программы Пхеньяна.