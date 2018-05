Анна Хилькевич запустила свой бьюти-бокс совместно с Royal Samples

28 апреля известная актриса, популярный блогер и владелица студии «Культура Маникюра» Анна Хилькевич презентовала свой эксклюзивный beautybox, созданный совместно с RoyalSamples. На презентации собрались блогеры, представители известных косметических брендов и СМИ.



В самом начале вечера Анна Хилькевич представила главного виновника торжества - новый лимитированный beautybox, в который вошли ее главные фавориты и мастхэвы. В этой коробочке красоты можно найти такие косметические марки: Givenchy, Make Up For Ever, Avene , Nioxin, Riche, Batiste, Matis,Tony Moly, Amarylis, Vivivenne Sabo, Honey Teddy Hair, Secret Key, Curasano, Seventeen ,E.Mi.



Вечеринка удалась на славу! Весь вечер гостей мероприятия радовали зажигательные микстейпы от ди-джея и вкусный CandyBar. А чтобы настроение у всех гостей было чудесным, организаторы позаботились и о вкусном игристом вине Mondoro!

Во время презентации звездный визажист Полина Мечковская провела для присутствующих мастер-класс по созданию двух образов с использованием средств из коробочек. Кроме того, был проведен розыгрыш крутых подарков от спонсоров!

На мероприятии была организована фотозона, в которой каждый желающий мог сделать фото с Анной. А в конце вечера Анна поделилась своими секретами красоты и рассказала о том, почему средства из коробочки Royal Samples стали для нее любимыми и незаменимыми!

Оформить заказ на лимитированную коробочку от Анны и ее студии «Культура маникюра» с бесплатной доставкой по России можно на сайте.