Аваков осудил «пещерный антисемитизм» в Одессе

Антисемитские заявления не могут считаться проявлением патриотизма. Об этом в твиттере написал глава МВД Арсен Аваков.

«В Украине недопустимы публичные антисемитские призывы. В том числе на массовых акциях, как вчера в Одессе. Это пещерное средневековье, а не патриотическая позиция. По этому факту полиция Одессы зарегистрировала производство по ч. 1 ст. 161 «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной равноправности граждан»», – сообщил Аваков.

В Україні неприпустимі публічні антисемітські заклики. В т.ч. на масових акціях, як вчора в Одесі. Це печерне середньовіччя, а не патріотична позиція. За цим фактом поліція Одеси зареєструвала провадження за ч.1 ст.161 «Порушення расової, національної рівноправності громадян»

— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 3 мая 2018 г.

Накануне глава одесской ячейки «Правого сектора» Татьяна Сойкина выступила на «Марше украинского порядка». Она заявила, что в Одессе и Украине будет наведен «настоящий украинский порядок», и что страна не будет принадлежать «ж*дам и олигархам».

Фото: Униан