Баскская группировка ЭТА объявила о самороспуске

Сепаратистская группировка басков ЭТА, стоявшая за множеством терактов в Испании, официально заявила о завершении своей деятельности.

В письме от 16 апреля, опубликованном изданием El Diario, говорится, что группировка «полностью расформировывает все свои структуры» и прекращает политическую активность.

В письме отмечается, что группировка не смогла разрешить политический конфликт в Стране басков. При этом роспуск ЭТА не означает, что этот конфликт автоматически прекратится.

ЭТА была основана в 1959 году и вела вооруженную борьбу за независимость населенного басками региона на границе Испании и Франции.