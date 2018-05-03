Беременная Ева Лонгория на премьере комедии «За бортом»

На днях в Калифорнии состоялась премьера нового фильма «За бортом», где Ева Лонгория сыграла одну из главных ролей. На красной дорожке мероприятия беременная актриса появилась в платье с черным кружевом Alberta Ferretti которое подчеркнуло формы звезды. Волосы Лонгории были убраны в высокий хвост.



В макияже были использованы синие оттенки, а стилисты решили подчеркнуть глаза с помощью стрелок на нижних веках.

Несмотря на то, что Ева находится на 8 месяце беременности, чувствует она себя как никогда лучше. Недавно звезда получила собственную звезду на аллее славы за активную благотворительную деятельность и карьерные заслуги.

Поддержать звезду сериала «Отчаянные домохозяйки» пришла ее супруг Хосе Бастон, а также звездные друзья, коих у Лонгории немало — Виктория Бекхэм, Рики Мартин, Риз Уизерспун, Мелани Гриффит и другие.

Главным событием для актрисы станет рождение малыша. 15 марта, на свое день рождения, Лонгория рассказала о беременности. «Не могу поверить в этот день рождения, что внутри меня растет малыш, который ждет своего появления на свет. Спасибо всем за поздравления! Это был удивительный год. Что касается лучшего подарка, то я его уже получила,» — написала Ева в Instagram сегодня.

На празднование дня рождения Лонгория появилась в черном облегающем наряде, а на пресс-конференцию пришла в желтом мини-платье. Ева вместе с Анной Фарис представила журналистам комедию «За бортом», которая выходит на большие экраны этой весной. Конечно, представители СМИ задали Лонгории и вопросы про беременность.

«Женщины рожают детей все позже и позже, поэтому я не беспокоилась о своих биологических часах… Некоторое время рядом со мной не было никого. Я думаю, что дети — это плод любви и партнерства,» — сказала актриса.

