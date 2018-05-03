ЦБ впервые обнародовал статистику по сомнительным банковским операциям

Банк России впервые опубликовал статистику по сомнительным операциям, проведенным российскими кредитными организациями в 2017 году.

Планируется, что подобная информация будет обновляться регулярно.

Кроме того, регулятор намерен регулярно проводить встречи с менеджерами, отвечающими в банках за финансовый мониторинг. На встречах ЦБ будет информировать их «о новых схемах сомнительных операций и поведенческих моделях их клиентов, а также предоставлять рекомендации по противодействию сомнительным операциям».

Согласно опубликованному отчету ЦБ, более 323 млрд рублей в прошлом году было незаконно обналичено клиентами банков, более 95 млрд рублей — незаконно выведено за рубеж.