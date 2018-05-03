Экипажи ВКС продемонстрируют авиационный ракетный комплекс «Кинжал» во время военного парада на Красной площади

В воздушной части военного парада на Красной площади 9 мая будут задействованы истребители-перехватчики МиГ-31, оснащенные авиационным ракетным комплексом «Кинжал».

Пара истребителей Воздушно-космических сил (ВКС) выполнит пролет на высоте 300 метров, на скорости 600 километров в час и замкнет парадный строй авиации.

В составе экипажей летчики 1 класса полковник Сергей Осадчик и подполковник Роман Серегин, а также штурманы 1 класса капитан Вячеслав Шаляпин и капитан Денис Клемашов.

Справочно:

Высокоточный авиационный ракетный комплекс «Кинжал» предназначен для уничтожения наземных и морских целей.

Благодаря высоким летно-техническим характеристикам самолета МиГ-31 и гиперзвуковой аэробаллистической ракеты с малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью комплекс «Кинжал» не имеет аналогов в мире.

Экипажи соединения ВКС, дислоцированного на территории Южного военного округа, которые несут опытно-боевое дежурство, подготовлены к выполнению полетов с авиационным комплексом «Кинжал» в полном объеме днем и ночью в различных метеоусловиях.

В ходе мероприятий боевой подготовки при выполнении практических пусков гиперзвуковой ракеты были подтверждены тактико-технические характеристики и временные показатели высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал».