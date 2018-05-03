Экс-главу Симферополя обвинили в незаконной передаче собственности

Бывшего главу одного из муниципальных образований Крыма обвинили в злоупотреблении полномочиями, сообщает МВД республики.

Экс-чиновника обвиняют в том, что в нарушение действующего законодательства он передал одной из коммерческих организаций принадлежащий муниципалитету земельный участок площадью около 5 тысяч квадратных метров с находящимися на нем мастерской, хозяйственно-бытовыми и складскими помещениями.

При этом договор с компанией не заключался, и муниципалитет недополучил арендной платы на 3,2 млн рублей.

Как уточняет «Коммерсантъ», речь идет о бывшем главе Симферополя Геннадии Бахареве. Он занимал эту должность с сентября 2014 по август 2017 года.