Эксперты ОЗХО эксгумируют тела предполагаемых жертв химатаки в городе Дума

Специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) эксгумируют тела предполагаемых жертв химической атаки в сирийском городе Дума. Об этом заявил гендиректор ОЗХО Ахметом Узюмджю в интервью газете Financial Times, передаёт ТАСС.

«Мы изучаем способы эксгумации уже захороненных тел, если это возможно, чтобы взять некоторые биомедицинские образцы», — сказал Узюмджю. Читайте по теме

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Он указал, что доклад миссии ОЗХО по установлению фактов может быть опубликован через месяц.

«Это очень чувствительный процесс. Поэтому мы крайне осторожны. Хотя наши эксперты присутствовали при некоторых вскрытиях в прошлом, в этот раз это будет впервые, когда мы эксгумируем тела», — отметил гендиректор ОЗХО.

Ранее западны страны, не предоставив никаких доказательств, обвинили сирийские власти в том, что 7 апреля они применили против жителей города Дума химическое оружие. Россия и Сирия опровергли сообщения о бомбе с хлором.

Первой сообщения о химатаке распространила неправительственная организация «Белые каски», которую Минобороны РФ рекомендовало не считать источником достоверной информации. 10 апреля было принято решение направить в Сирию экспертов ОЗХО для проверки этих сведений.

В четверг, 27 апреля, жители Думына закрытом заседании ОЗХО в Гааге рассказали о постановочной химической атаке в регионе. Перед экспертами выступили 17 человек, в частности, 11-летний мальчик Хасан Диаб, который был запечатлен на видеозаписи «Белых касок» с места предполагаемого инцидента. Он рассказал, что за участие в съемках ему заплатили финиками и печеньем.

Врач-реаниматолог Халил аль-Джейш также сообщил, что никаких симптомов отравления от удушья после якобы произошедшей химатаки у пациентов городской больницы в Думе 7 апреля не было. У них были зафиксированы лишь симптомы удушья легкой и средней тяжести от пыли и дыма.

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