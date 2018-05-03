Газзаев: ЧМ в России будет в разы лучше, чем проводимые ранее соревнования

Чемпионат мира по футболу — 2018 в России будет лучше проводимых ранее турниров. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев, сообщается на сайте партии «Справедливая Россия».

«Уверен, что с точки зрения организации, с точки зрения обеспечения безопасности, а также доброжелательного отношения Чемпионат мира по футболу в России будет в разы лучше, чем проводимые ранее мундиали», — указал депутат. Читайте по теме

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Он подчеркнул, что глава ФИФА Джанни Инфантино, для которого ЧМ в России станет первым подобным турниром в этой должности, неоднократно говорил, что в РФ пройдет лучший турнир за всю историю.

«Кубок конфедераций, ставший в прошлом году генеральной репетицией ЧМ, подтвердил, что с организационными вопросами таких соревнований Россия прекрасно справляется. Осталось справиться и с игровыми вопросами, чтобы порадовать миллионную аудиторию болельщиков сборной России», — сказал парламентарий.

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