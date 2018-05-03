Где скрываются обитатели Марса, выяснили ученые

Учёные из ESA США выяснили, где могут скрываться живые существа, обитающие на Марсе. На Красной планете есть места, где гуманоидам комфортно.

Исследователи предполагают, что если и существует жизнь на Марсе, то инопланетянам скрываться можно исключительно в подземельях планеты, которая как раз и является одной из самых вероятных планет для поиска внеземной жизни.

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Автор исследования Хакан Сведэм заявил о наличии воды и всего необходимого для жизни в подземелье Марса, поэтому именно там нужно искать гуманоидов.