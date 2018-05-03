Глава МИД РФ обвинил Британию в похищении Скрипалей

Отказ Лондона в консульском доступе к пострадавшим в инциденте в Солсбери экс-сотруднику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии Россия рассматривает, как похищение.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил: «Отказ властей Великобритании в консульском доступе дает основания рассматривать происходящее как их похищение или преднамеренную изоляцию. Это абсолютно неприемлемо».

По его словам, Лондон подменяет профессиональную работу экспертов в рамках соответствующих международных механизмов пустыми заявлениями и «мегафонной» дипломатией. Лавров отметил, что Британия пренебрегла не только нормами международного права, но и элементарной этикой, а также здравым смыслом: «Не предъявляя доказательств и даже не дожидаясь завершения британского расследования по линии Скотланд-Ярда, выяснения конкретной картины, правительство Великобритании обвинило Россию, развернуло масштабную антироссийскую политическую и информационную кампанию».

При этом он уточнил: «С момента происшествия британская сторона — подчеркну, в нарушение своих международных обязательств — отказывается информировать нас об оказываемой помощи пострадавшим, ходе расследования, не предоставляет нам консульский доступ, который необходим, когда речь идет о российских гражданах».