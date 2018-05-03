Роeсийская оккупaционная влaсть в Крымy должнa освободить политзaключенного Влaдимира Бaлуха, который голодaет ужe болeе 43 днeй.
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Госдеп США требует от оккупантов в Крыму освободить Балуха
Добавлено: 03 май 2018 в 08:19, Категория: Политика
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Автор: Максим Новиков
Добавлено: 03 май 2018 в 08:19, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews
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