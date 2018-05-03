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“Готовимся к худшему”: солдат Вооруженных Сил Украины рассказал о ситуации на Донбассе


Добавлено: 03 май 2018 в 17:35, Категория: В мире
“Готовимся к худшему”: солдат Вооруженных Сил Украины рассказал о ситуации на Донбассе
Защитники территориальной целостности Украины укрепляют позиции на Донецком направлении. Об этом в интервью “Военному телевидению Украины” рассказал боец ВСУ по имени Николай.

“Готовимся к худшему, но надеемся, что все будет хорошо”, - добавил солдат.

Отмечается, что на протяжении двух последних недель российско-террористические войска в районе Чермалыка (Донецкое направление) в основном прибегают к провокациям с применением стрелкового оружия.
Однако, по словам военнослужащих, подобное затишье не может быть обманчивым и бойцы ВСУ готовы отреагировать на любое развитие ситуации.

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Добавлено: 03 май 2018 в 17:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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