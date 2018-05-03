“Готовимся к худшему”: солдат Вооруженных Сил Украины рассказал о ситуации на Донбассе

Защитники территориальной целостности Украины укрепляют позиции на Донецком направлении. Об этом в интервью “Военному телевидению Украины” рассказал боец ВСУ по имени Николай.“Готовимся к худшему, но надеемся, что все будет хорошо”, - добавил солдат.Отмечается, что на протяжении двух последних недель российско-террористические войска в районе Чермалыка (Донецкое направление) в основном прибегают к провокациям с применением стрелкового оружия.Однако, по словам военнослужащих, подобное затишье не может быть обманчивым и бойцы ВСУ готовы отреагировать на любое развитие ситуации.