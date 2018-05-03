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Хендерсон об ответном матче ЛЧ с "Ромой": "Ливерпуль" не может обойтись без проблем


Добавлено: 03 май 2018 в 02:14, Категория: Спорт
Хендерсон об ответном матче ЛЧ с "Ромой": "Ливерпуль" не может обойтись без проблем

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Полузащитник английского "Ливерпуля" Джордан Хендерсон заявил, что команда может быть довольна выступлением в ответном полуфинальном матче футбольной Лиги чемпионов с итальянской "Ромой", отметив при этом, что мерсисайдцы не могут обойтись без проблем.

"Ливерпуль" в среду в Риме уступил "Роме" со счетом 2:4, но благодаря победе 5:2 в первом матче вышел в финал, который состоится 26 мая в Киеве.

"Мы не можем обойтись без проблем. Мы могли быть более эффективны в контратаках, но в целом кроме последних 10 минут второго таймы мы действовали очень хорошо. Думаю, мы должны быть довольны своим выступлением", - заявил Хендерсон, слова которого приводятся на официальном сайте УЕФА.


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Добавлено: 03 май 2018 в 02:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

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