Хоккей в концертном зале: сборная России прибыла на чемпионат мира

Корреспондент РИА Новости Александр Рогулев рассказывает из Копенгагена о том, как сборная России готовится к чемпионату мира по хоккею, который стартует в Дании в пятницу.

Набережные Челны по-европейски

Этой весной у сборной России все быстро и компактно. Серия Еврочелленджей по ходу Кубка Гагарина, один этап Евротура, другой, день открытых дверей в Новогорске, и уже на следующий день – перелет в Копенгаген, где будет сыгран групповой этап чемпионата мира и, будем верить, решающие для нас матчи турнира – полуфинал и финал.

По сравнению с Москвой тут по-настоящему холодно. Если в российскую столицу уже пришло лето, то в датскую оно запаздывает. Причем датское солнце ярче российского, но это обманчиво: "+10" и ветер с близлежащих полей делают свое дело. Садились в самолет мы в футболках, выходили – в пальто и капюшонах. Холодно.

Кстати, о полях. Дворец "Роял Арена" находится достаточно близко к аэропорту, ехать – пять, максимум семь минут. Но назвать это предместьем какого-то крупного европейского города язык повернется. Первое сравнение – Набережные Челны по-европейски. Было чистое поле, в нем воткнули квадратные коробки, арену на 12,5 тысячи зрителей и обозвали "окрестностями Копенгагена".

То, что район совсем-совсем новый, говорят пустыри между зданиями. Вот стоит комплекс гостиницы "Плаза", а за ним – площадка с галькой и сорняками. Идешь еще 50 метров и попадаешь в шикарный, дорогой торговый центр с фонтанами и смотровыми площадками. Вот только смотровые площадки выходят на частично заполненную мусором автостоянку, за которой начинается березовый лес. Датский березовый лес.

Вот бы цены тут еще были как в Набережных Челнах…

Жаркий лед

Среду команда Ильи Воробьева потратила не только на перелет и решение бытовых вопросов, но и тренировку на льду "Роял Арены". По традиции российская команда не стала селиться в отель с остальными сборными, который находится через дорогу (та самая "Плаза"), выбрав гостиницу под себя. Без пробок до арены ехать минут 20, с пробками – в два раза дольше.

Приехали во дворец россияне примерно в одно время со шведами. Если помните, в Пхенчхане сборной России очень долго не давали попробовать главный олимпийский лед: несколько дней команда тренировалась на запасном катке. Так вот в среду организаторы, напротив, отправили "Тре Крунур" в соседнее здание, а россиян оставили на основном льду.

Получилось, что сборная России – первая команда, которая опробовала лед на "Роял Арене". Раньше них катались только арбитры. Этот дворец, открытый чуть больше года назад, принимал концерты и гандбольные матчи, а лед здесь залили непосредственно под чемпионат мира. Похоже, ничему датчан не научила история прошлого года, когда лед на универсальное арене в Кельне был такой, что несколько матчей чемпионата мира пришлось останавливать.

"Тяжело первыми такой лед пробовать, - старший тренер сборной России Алексей Жамнов был дипломатичен. - Видно, что он очень мягкий. Надеюсь, дальше будет лучше… Первая тренировка, душновато, лед мягкий очень. Но хоть покатались на основной арене, теперь будем понимать, что ждать ото льда. Надеюсь, что дальше условия будут лучше".

У выхода со льда в выражениях не стеснялись. В конке концов пришли к выводу, что на директорате IIHF в четверг российская сторона поднимет вопрос о качестве льда. "Обрати внимание, пожалуйста. Нужно подавать жалобу, если потребуется", - говорил в окружении сотрудников первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Темная лошадка из России

Само занятие россиян продлилось чуть больше часа. Хоккеисты "потрогали" арену и сделали несколько упражнений в постоянных сочетаниях. Судя по всему, именно так российская команда сыграет с французами на старте чемпионата мира в пятницу. Состав национальной команды – настоящая загадка, хотя до чемпионата мира осталось всего два дня.

Самое интересное, что даже в штабе с составом еще сомневаются. "Завтра не планируем никого заявлять, - рассказал Жамнов. - У нас есть время, за два часа до игры будем вносить заявку. Будем обдумывать до самого конца".

Пока в заявке не будет Никиты Гусева – форвард из-за болезни находится в Москве. Без него в первом звене и в первой бригаде большинства появятся Евгений Дадонов, Павел Дацюк и Кирилл Капризов. То, как будет выглядеть ударное звено с Гусевым и, разумеется, Дацюком – вопрос, потому что там с одинаковой вероятностью могут сыграть и Капризов, и Дадонов.

Столько вопросов по составу команды не было очень давно. Похоже, знакомиться с нашей командой нам всем придется непосредственно по ходу чемпионата мира. Глава ФХР Владислав Третьяк уже предупредил, что после побед на Олимпиадах мало кто мог повторить успех на чемпионате мира. Пока в то, что команда Ильи Воробьева сможет сломать эту традицию, верится с трудом. Тем интереснее будет ближайший чемпионат мира, который сборная России начнет в статусе "темной лошадки".