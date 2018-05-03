Инфантилы-трансгуманоиды и ритуал взросления

Показать меню
Актуально
Свыше 4,5 тыс. военнослужащих направили в войска пункты отбора на военную - 12:07 Свыше 4,5 тыс. военнослужащих направили в войска пункты отбора на военную службу по контракту ЗВО Эксперты США отметили преимущество России при конфликте с НАТО - 12:14 Эксперты США отметили преимущество России при конфликте с НАТО Влад Кадони не занимается публично эзотерикой - 12:26 Влад Кадони не занимается публично эзотерикой Развод и девичья фамилия: все, что нужно знать о первом браке Меган Маркл - 12:35 Развод и девичья фамилия: все, что нужно знать о первом браке Меган Маркл Пашинян: Власти намерены сорвать выборы премьер-министра в Армении - 12:48 Пашинян: Власти намерены сорвать выборы премьер-министра в Армении В Петербурге началась акция в поддержку Telegram - 12:59 В Петербурге началась акция в поддержку Telegram Трамп отложил на месяц введение пошлин для ЕС - 13:01 Трамп отложил на месяц введение пошлин для ЕС Израиль рассекретил тайную ядерную программу Ирана - 13:01 Израиль рассекретил тайную ядерную программу Ирана В результате взрыва в Екатеринбурге пострадали 11 человек - 13:01 В результате взрыва в Екатеринбурге пострадали 11 человек Сооснователь WhatsApp покинул компанию - 13:01 Сооснователь WhatsApp покинул компанию В Москве на первомайскую демонстрацию вышли 130 тысяч человек - 13:01 В Москве на первомайскую демонстрацию вышли 130 тысяч человек Хоккеисты Кугрышев, Хохряков, Рау, Перселл и Анелев покинули "Авангард" - 13:14 Хоккеисты Кугрышев, Хохряков, Рау, Перселл и Анелев покинули 1 мая в Харькове: Замечена символика ХНР, неонацисты напали на участников - 13:26 1 мая в Харькове: Замечена символика ХНР, неонацисты напали на участников марша (ФОТО) На Харьковщине в детей бросили «коктейль Молотова» - 13:35 На Харьковщине в детей бросили «коктейль Молотова» Премьера и министра обороны Израиля наделили правом объявлять войну - 14:00 Премьера и министра обороны Израиля наделили правом объявлять войну В Бразилии рухнул горевший 26-этажный дом - 14:00 В Бразилии рухнул горевший 26-этажный дом Южнокорейский уборщик нашел в урне золотые слитки - 14:01 Южнокорейский уборщик нашел в урне золотые слитки
» » Инфантилы-трансгуманоиды и ритуал взросления

Инфантилы-трансгуманоиды и ритуал взросления


Добавлено: 03 май 2018 в 10:35, Категория: Политика
Инфантилы-трансгуманоиды и ритуал взросления

Помните свой процесс вхождения во взрослую жизнь? Проходили ли вы какие-либо ритуалы в тот период? Ну, помимо экзаменов и школьного выпускного? Последние, конечно, запомнились, если вы не слишком сильно напились к концу праздника.

В древности или в культурах, которые ещё не утеряли связь с природой, инициация подростков проходила порой весьма и весьма интересно, оставляя в душе новой личности неизгладимый след и высокий уровень осознанности. Эта инициация помогала полноценно включиться во взрослую деятельность, в социальный процесс.

Культура инфантилизма

Отчасти, конечно, выпускные - это тоже некий ритуал. Но насколько такие инициации помогают подростку по-настоящему повзрослеть и в дальнейшем жить осознанно? Ведь у большинства выпускников радость перехода во взрослую жизнь перекрывается радостью освобождения от уз и страхом будущего.

А основные модели поведения «взрослости» у большинства, к сожалению, связаны с алкоголем. Типа, «взрослые бухают, курят, трахаются...», а, значит, типа, так «и я стану взрослым». Вот и набухиваются в сиську, как бы «приобщаясь» к «новой жизни».

И наутро, протрезвев, выпускник и вовсе понимает, что ужас только начинается, что к взрослой жизни он не готов, дальше приходится что-то решать самому... Что, оказывается, взрослость - это ответственность, принятие решений. Но бухать же проще... Проще плыть по течению, полагаясь на судьбу...

Судя по тому, как порой сложно юношам и девушкам социализироваться, этих квазиритуалов им явно недостаточно. И они компенсируют их при помощи своих референтных групп, т.е. «тусовок», в которых также появляются отголоски древних ритуалов.

Ритуал - важная часть нашей жизни, без него мы никуда. Есть ритуалы приёма на работу, в вуз, в армию, создания семьи и т.д. Как говорят мистики, ритуал помогает нам подключиться к эгрегору (это некий психический агрегат, порождаемый мыслями и эмоциями общности). Например, христиане инициируют подключение неофита к христианскому эгрегору крещением и причастием, иудеи - обрезанием и т.д.

Любой ритуал, обряд инициации - это обязательный момент древних культур. Наиболее значимые социально-личностные изменения в жизни человека: рождение, взросление, брак, зрелость, смерть и пр., - всегда сопровождались «ритуалом перехода». Человек таким образом переходил с одного уровня своего опыта на другой, как бы сдавал экзамен на новый уровень своей личностной и социальной зрелости и получал новые инструкции для правильного прохождения новой стадии жизни.

Если говорить об инициации взросления, то стоит понимать, что в древности у наших предков такой ритуал помогал подростку осознать свою миссию в жизни, полноценно включиться в общественную среду, жить в ладу с культурой, с природой. Если процесс взросления не был обозначен неким целевым ритуалом (именно - с постановкой цели, миссии), то некая пустота в душе от невключённости в общественную культурную среду может периодически возвращать человека в детство. А эти инфантильные реакции недовоспитанного человекообразного животного ведут к неадекватному миропониманию и мироощущению, а соответственно - к психологическим кризисам, причём настолько глубоким, что порой справиться с ними в одиночку личность почти не в состоянии. Вот его и ведёт в иллюзорные миры алкоголя, наркотиков, лудомании и прочих зависимостей, к асоциальному поведению и т.д. вплоть до суицида.

К этому прикладывается устойчивая привязка полуоперившихся чад к мамкам, бабкам, которые по привычке продолжают опекать их. И в каждом из нас сидит такой инфантил и утягивает в неуспешность. Это физически мы взрослые, а наш психологический возраст может запаздывать. Вот и ходят такие: животом - пенсионер, а повадками - пионер. Сорокалетние подростки обоих полов, теряющие смыслы, не в состоянии найти призвание, миссию по жизни...

Тут ведь ещё накладывается, что из школы выходят не подростки, а физически сформировавшиеся половозрелые особи обоих полов, некоторые уже даже с собственными детьми. Но те мозаичные знания, что им попытались втиснуть в голову в школе, едва ли помогают социализации. В голове у них зачастую обрывки знаний без структуры, нет чёткого мировоззрения, нет адекватных навыков, неприспособленность к жизни, масса ложных установок, они по факту не инициированы как взрослые... Момент, когда им пора было бы инициироваться упущен, не тот сензитивный период (т.е. наиболее благоприятный момент). Внутреннюю потребность в такой инициации они чувствовали ещё в том сложном периоде «подросткового кризиса», но их в тот момент инициировали не те люди, не туда...

Проблема не в системе образования, что она оторвана от реальности, проблема, что вся наша цивилизация оторвана от природы. Суть человека - это быть частью природы, но наша цивилизация словно стремиться эту природу уничтожить. Один из негласных целеполагающих постулатов нынче - трансгуманизм. И это уже окончательный отрыв от реальности, когда человек начинает развивать не свой генетический потенциал, огромный и неисчерпаемый, а уподобляется роботу, трансгуманоиду, заменяя собственное развитие имплантами и накачкой мышц, губ, сисек и чуть-чуть мозга...

Ритуал школьного выпускного выступает лишь как своеобразная общекультурная компенсация. В советское время такую инициацию взросления подростки проходили в пионерских и комсомольских организациях, тоже компенсаторно и не вполне полноценно, но теперь даже этого нет, дети зачастую воспитываются «зомбоящиком» или Интернетом. Как следствие мы наблюдаем жёсткий кризис в современной культуре, особенно в системе воспитания и образования. Кризис подросткового возраста уже не одно десятилетие мучает общество, причём в форме гораздо более жёсткой, чем это было раньше. Преступления, наркомания, самоубийства, деструктивные субкультуры среди подростков стали чуть ли не нормой. А инфантилизм стал нормой даже для многих пожилых граждан, которые не разрешили свои проблемы в сензитивный период - т.е. не определились с миссией своей жизни в положенное время подросткового возраста.

Современная культура и цивилизация не справляются с этим кризисом и не в состоянии помочь личности и обществу. А подчас словно препятствуют процессу взросления, если вспомнить, например, такое целеполагание в системе образования, как «воспитание потребителя», или такое скрытое целеполагание в медиа или кино, как «будь потреблядью», «не думай о смысле, живи в удовольствие».

Приплыли?..

Миссия длинною в жизнь

Наша цивилизация оторвала нас от природы. И не только от природы окружающей - лесов, рек, океанов, космоса (даже на звёзды мы смотрим равнодушно), но и от внутренней нашей природы, микрокосма внутри нас. Многие из нас теряют ощущение собственного тела, и симптомами являются ожирение, депрессия, уход в иллюзорные миры зависимостей и пр.

Потому многие исследователи обращаются к опыту древних или «примитивных» культур (хотя их примитивность - это лишь наша высокомерная оценка), чтобы найти подсказки, модели и ценные идеи в решении проблем повального инфантилизма и возрастных кризисов. Современные исследования в антропологии, религиоведении и психологии культур дают богатый материал для поиска возможных выходов из создавшегося тупика.

Какие же ритуалы нам нужны? Кто-то заменяет их церковными, кто-то корпоративными или ещё какими-то. Проблема квазиритуалов, заменителей настоящей инициации, в том, что из-за недостаточной их осознанности они не заполнят пустоту.

Поможет ли человеку, перешагнувшему порог юности, если он пройдёт какой-либо ритуал задним числом? Даже если и будет проходить какие-то ритуалы из древности или из экзотических племён, то вряд ли поймёт суть. Это будет культ карго наоборот. Наподобие того, как многие, увлечённые сектантскими, неоязыческими практиками или ритуалами чуждых далёких культур, не понимают сути того, что за обряды или действия они исполняют. Это всё опять же некая инфантильная игра, замещающая пустоту, но не наполняющая до конца. Ведь мифы наших предков частично утрачены, частично искажены, а мифы из чуждых культур вряд ли принесут адекватные смыслы.

Что же давал ритуал инициируемому во взрослость? Как писал Мирча Элиаде, видный исследователь мифологии, инициация позволяла подростку постичь «тройное откровение: откровение Священного, Смерти и Сексуальности». Все три вида опыта отсутствуют у ребёнка. Инициируемый узнает о них, принимает их и включает в структуру своей новой — взрослой — личности. Кроме того, посвящаемый уподобляется культурному идеалу племени, представленному в виде обожествляемого первопредка, героя или божества, легендарный и трудный путь которого он и повторяет в инициации. Вся инициация, её антураж и события насыщены глубочайшими символами и являются проигрыванием сокровеннейших мифологем племени.

Переживание «смерти — возрождения», «перехода» являются архетипическим процессом, т.е. проявлением механизмов «коллективного бессознательного» по К.Г. Юнгу. Это означает, что «ритуал перехода», инициация соответствует динамике архетипических процессов (и является её выражением) в данный период развития личности. Т.е., можно сказать, что подростковому возрасту внутренне присущи свои архетипические темы, ситуации, потребности и психологические состояния. Они будут спонтанно проявляться в подростковый период в той или иной форме. Это такие темы как: побег/уход из дома, самостоятельность, риск, независимость, стремление к проверке/испытанию себя, утверждение себя в новом качестве, утверждение себя в группе себе подобных, разрушение родительских стереотипов и привязанностей к родителям, встреча с хаосом и стремление пройти через него, сексуальность, испытание себя болью, поиск примера, подражание герою, подвиги и т.д.

Как эти темы проявляются в жизни современных подростков — в культурах, где больше не существует института инициации? Это подростковые группировки, с их жестокими правилами и ритуалами, сексуальной распущенностью, татуировки, это испытания себя на боль, поклонение кумирам эстрады и спорта, «геройство», «подвиги», бунт против родительских авторитетов, интересы к темам смерти и хаоса (специфические стили музыки, кино) и пр. Понятно, эти темы находят своё выражение, по большей части в хаотических, деструктивных формах. Это суррогаты инициации или псевдоинициация. И пройдя такую ложную инициацию человек рискует остаться «запоздалым подростком» до вполне солидного возраста, до самой смерти. Он так и не сумел стать психологически, личностно взрослым, «застряв» в инфантильной зависимости от родителей или значимых людей, от авторитетов. Он не может принимать решения в собственной жизни, он ждёт, что решения примут за него начальник, президент. Очевидно, он так и не прошёл своей «инициации взросления», не умер как ребёнок и не родился как взрослая самостоятельная личность.

В ситуации тотального отчуждения, свойственного капитализму, человек вынужден скитаться в вечном поиске, не находя себе применения, не понимая своей жизненной миссии.

Нашей культуре, не имеющей осмысленных ритуалов инициации, не достаёт психологических, социальных и духовных средств для поддержки индивида, проходящего процесс личностного изменения.

Менять систему надо, но начинать всё равно придётся с себя. А то иначе инфантилы, типа тех, что обычно тусуются в первых рядах оранжевых революций, могут такого наворотить, что настоящим взрослым придётся разгребать это ещё не одно десятилетие.

Инициацию взросления нам приходится теперь проходить самостоятельно, т.к. разорвана связь поколений, т.к. все мы отчуждены друг от друга, т.к. общинность наша подменена городской суетой толпы индивидуалистов. Да, мы можем найти соратников (не собутыльников!), но они не будут принимать решения за нас. Нам придётся самостоятельно принимать ответственность за собственную жизнь, не надеясь на дядю психолога или президента, который не сможет навести порядок у нас в голове, не сможет нам дать ощущение той миссии, тех смыслов, которыми мы могли бы наполнить свою жизнь.

Олег Хан

https://cont.ws/@nilloleg/932894


Материалы по теме:

Татьянин день 2018: лучшие ритуалы для студентов на успешную учебу
Подросший волшебник: в Сети обсуждают взрослую фотосессию по мотивам Гарри Поттера
Дмитрий Харатьян вывел в свет взрослую дочь
Юная Липницкая преобразится во взрослую девушку на льду
Добавлено: 03 май 2018 в 10:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Цукерберг анонсировал запуск сервиса знакомств

Цукерберг анонсировал запуск сервиса знакомств

Активисты SERB задержаны за попытку сорвать фестиваль в Сахаровском центре

Активисты SERB задержаны за попытку сорвать фестиваль в Сахаровском центре

В Париже после беспорядков арестовано 102 человека

В Париже после беспорядков арестовано 102 человека

Пашинян назвал сроки блокировки железной дороги и аэропорта Еревана

Пашинян назвал сроки блокировки железной дороги и аэропорта Еревана

Новости России
еще новости
Пожар на территории Хинганского заповедника в Приамурье потушили

Пожар на территории Хинганского заповедника в Приамурье потушили

Экспедицию по поиску затонувших в Финском заливе подлодок начнут 30 апреля

Экспедицию по поиску затонувших в Финском заливе подлодок начнут 30 апреля

«Аэрофлот» пообещал уволить стюардессу, назвавшую Калининград Кенигсбергом

«Аэрофлот» пообещал уволить стюардессу, назвавшую Калининград Кенигсбергом

Telegram сообщил о постепенном восстановлении работы после сбоя 

Telegram сообщил о постепенном восстановлении работы после сбоя 

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Катя Родина высказалась об отношениях Саши Черно и Иосифа Оганесяна

Катя Родина высказалась об отношениях Саши Черно и Иосифа Оганесяна

Памела Андерсон о конфликте бывшего мужа Томми Ли и сына Брэндона:

Памела Андерсон о конфликте бывшего мужа Томми Ли и сына Брэндона: "Я предпочитаю не вмешиваться"

В США снимут фильм о приходе Дональда Трампа к власти

В США снимут фильм о приходе Дональда Трампа к власти

Приянка Чопра о Меган Маркл:

Приянка Чопра о Меган Маркл: "Она до сих пор пишет много СМС"

Новости политики
еще новости
Инфантилы-трансгуманоиды и ритуал взросления

Инфантилы-трансгуманоиды и ритуал взросления

Как страна-бензоколонка рушит глобальную власть США

Как страна-бензоколонка рушит глобальную власть США

Госдеп США требует от оккупантов в Крыму освободить Балуха

Госдеп США требует от оккупантов в Крыму освободить Балуха

Украина собирается ввести новый пакет санкций против России

Украина собирается ввести новый пакет санкций против России

Новости экономики
еще новости
Премьер-министр Украины озвучил главную задачу страны на следующие четыре года

Премьер-министр Украины озвучил главную задачу страны на следующие четыре года

Суд ЕС встал на сторону «Газпрома» в споре с «Нафтогазом» 

Суд ЕС встал на сторону «Газпрома» в споре с «Нафтогазом» 

Несимметрично и по самому больному: Россия уводит контракты из-под носа США

Несимметрично и по самому больному: Россия уводит контракты из-под носа США

Украину ждет очередная волна “газового кризиса”, - эксперты

Украину ждет очередная волна “газового кризиса”, - эксперты

Новости общества
еще новости
Опасный ЧМ-2018 по футболу: хакеры готовят атаку на болельщиков

Опасный ЧМ-2018 по футболу: хакеры готовят атаку на болельщиков

На центральной площади Самары прошла первая репетиция Парада Победы

На центральной площади Самары прошла первая репетиция Парада Победы

В 5 районах Киева отключат холодную воду

В 5 районах Киева отключат холодную воду

СМИ узнали о секретных миссиях российских контрактников в Сирии

СМИ узнали о секретных миссиях российских контрактников в Сирии

Происшествия
еще новости
В Москве 15-летний подросток подозревается в убийстве студентки

В Москве 15-летний подросток подозревается в убийстве студентки

ДТП в Крыму: названо число пострадавших

ДТП в Крыму: названо число пострадавших

На Украине мужчина бросил в беседку с «шумными» детьми «коктейль Молотова»

На Украине мужчина бросил в беседку с «шумными» детьми «коктейль Молотова»

ДТП с 4 автомобилями произошло в Ростове-на-Дону

ДТП с 4 автомобилями произошло в Ростове-на-Дону

Новости Украины
еще новости
В оккупированной Горловке во время взрыва подростку оторвало кисть руки

В оккупированной Горловке во время взрыва подростку оторвало кисть руки

Вместо» Мира» «ДНР»: боевики шокировали соцсети «креативом»

Вместо» Мира» «ДНР»: боевики шокировали соцсети «креативом»

Глава МИД РФ обвинил Британию в похищении Скрипалей

Глава МИД РФ обвинил Британию в похищении Скрипалей

ООС решило оптимизировать систему блокпостов в Донбассе

ООС решило оптимизировать систему блокпостов в Донбассе

Мировые новости
еще новости
Пентагон запретил продажу китайских смартфонов на военных базах

Пентагон запретил продажу китайских смартфонов на военных базах

Медики раскрыли секрет происхождения перхоти

Медики раскрыли секрет происхождения перхоти

Учeныe из Гapвapдa: тpeти пpeждeвpeмeнныx cмepтeй мoжнo избeжaть, oткaзaвшиcь oт мяca

Учeныe из Гapвapдa: тpeти пpeждeвpeмeнныx cмepтeй мoжнo избeжaть, oткaзaвшиcь oт мяca

Командующий Операцией Объединенных Сил заявил о готовности завершить конфликт на Донбассе

Командующий Операцией Объединенных Сил заявил о готовности завершить конфликт на Донбассе




Лента новостей
Инфантилы-трансгуманоиды и ритуал взросления - 10:35 Инфантилы-трансгуманоиды и ритуал взросленияКумирова победа: улица становится для Пашиняна дорогой в премьеры - 10:26 Кумирова победа: улица становится для Пашиняна дорогой в премьерыВ США снимут фильм о приходе Дональда Трампа к власти - 10:21 В США снимут фильм о приходе Дональда Трампа к властиНа центральной площади Самары прошла первая репетиция Парада Победы - 10:19 На центральной площади Самары прошла первая репетиция Парада ПобедыКитай разместил ракеты на спорных островах в Южно-Китайском море - 10:07 Китай разместил ракеты на спорных островах в Южно-Китайском мореУмершего в Нью-Йорке Вадима Мулермана похоронят в Харькове - 10:06 Умершего в Нью-Йорке Вадима Мулермана похоронят в ХарьковеXiaomi подала заявку на IPO на Гонконгской бирже - 10:06 Xiaomi подала заявку на IPO на Гонконгской бирже«Ренова» разработала план поддержки своего бизнеса государством - 10:05 «Ренова» разработала план поддержки своего бизнеса государствомВ 5 районах Киева отключат холодную воду - 10:01 В 5 районах Киева отключат холодную водуЛалович: уровень организации ЧЕ по борьбе в Дагестане станет примером для других - 10:01 Лалович: уровень организации ЧЕ по борьбе в Дагестане станет примером для другихГлава МИД РФ обвинил Британию в похищении Скрипалей - 09:56 Глава МИД РФ обвинил Британию в похищении СкрипалейПриянка Чопра о Меган Маркл: "Она до сих пор пишет много СМС" - 09:42 Приянка Чопра о Меган Маркл: Как страна-бензоколонка рушит глобальную власть США - 09:40 Как страна-бензоколонка рушит глобальную власть СШАКим Чен Ын оттолкнул фотографа, снимавшего его супругу (ВИДЕО) - 09:21 Ким Чен Ын оттолкнул фотографа, снимавшего его супругу (ВИДЕО)
Последние новости
Сбербанк резко снизил ставки по крупным потребительским кредитам - 12:07 Сбербанк резко снизил ставки по крупным потребительским кредитам Tesla завершила квартал с рекордным убытком - 12:07 Tesla завершила квартал с рекордным убытком В Сирии разбился российский Су-30 - 12:07 В Сирии разбился российский Су-30 В Минобороны ввели лимит на телефонные разговоры - 12:06 В Минобороны ввели лимит на телефонные разговоры «Зимнюю вишню» начнут сносить в середине мая - 12:06 «Зимнюю вишню» начнут сносить в середине мая Жители Волоколамска подали иски к владельцу полигона «Ядрово» на 5,5 млн рублей - 12:06 Жители Волоколамска подали иски к владельцу полигона «Ядрово» на 5,5 млн рублей В оккупированной Горловке во время взрыва подростку оторвало кисть руки - 11:47 В оккупированной Горловке во время взрыва подростку оторвало кисть руки МОЛНИЯ: В Сирии разбился российский истребитель - 11:42 МОЛНИЯ: В Сирии разбился российский истребитель Катя Родина высказалась об отношениях Саши Черно и Иосифа Оганесяна - 11:28 Катя Родина высказалась об отношениях Саши Черно и Иосифа Оганесяна Вместо» Мира» «ДНР»: боевики шокировали соцсети «креативом» - 11:19 Вместо» Мира» «ДНР»: боевики шокировали соцсети «креативом» Опасный ЧМ-2018 по футболу: хакеры готовят атаку на болельщиков - 11:12 Опасный ЧМ-2018 по футболу: хакеры готовят атаку на болельщиков Памела Андерсон о конфликте бывшего мужа Томми Ли и сына Брэндона: "Я предпочитаю не вмешиваться" - 11:05 Памела Андерсон о конфликте бывшего мужа Томми Ли и сына Брэндона: Пентагон запретил продажу китайских смартфонов на военных базах - 11:00 Пентагон запретил продажу китайских смартфонов на военных базах
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"