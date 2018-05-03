Инфантилы-трансгуманоиды и ритуал взросления

Помните свой процесс вхождения во взрослую жизнь? Проходили ли вы какие-либо ритуалы в тот период? Ну, помимо экзаменов и школьного выпускного? Последние, конечно, запомнились, если вы не слишком сильно напились к концу праздника.

В древности или в культурах, которые ещё не утеряли связь с природой, инициация подростков проходила порой весьма и весьма интересно, оставляя в душе новой личности неизгладимый след и высокий уровень осознанности. Эта инициация помогала полноценно включиться во взрослую деятельность, в социальный процесс.

Культура инфантилизма

Отчасти, конечно, выпускные - это тоже некий ритуал. Но насколько такие инициации помогают подростку по-настоящему повзрослеть и в дальнейшем жить осознанно? Ведь у большинства выпускников радость перехода во взрослую жизнь перекрывается радостью освобождения от уз и страхом будущего.

А основные модели поведения «взрослости» у большинства, к сожалению, связаны с алкоголем. Типа, «взрослые бухают, курят, трахаются...», а, значит, типа, так «и я стану взрослым». Вот и набухиваются в сиську, как бы «приобщаясь» к «новой жизни».

И наутро, протрезвев, выпускник и вовсе понимает, что ужас только начинается, что к взрослой жизни он не готов, дальше приходится что-то решать самому... Что, оказывается, взрослость - это ответственность, принятие решений. Но бухать же проще... Проще плыть по течению, полагаясь на судьбу...

Судя по тому, как порой сложно юношам и девушкам социализироваться, этих квазиритуалов им явно недостаточно. И они компенсируют их при помощи своих референтных групп, т.е. «тусовок», в которых также появляются отголоски древних ритуалов.

Ритуал - важная часть нашей жизни, без него мы никуда. Есть ритуалы приёма на работу, в вуз, в армию, создания семьи и т.д. Как говорят мистики, ритуал помогает нам подключиться к эгрегору (это некий психический агрегат, порождаемый мыслями и эмоциями общности). Например, христиане инициируют подключение неофита к христианскому эгрегору крещением и причастием, иудеи - обрезанием и т.д.

Любой ритуал, обряд инициации - это обязательный момент древних культур. Наиболее значимые социально-личностные изменения в жизни человека: рождение, взросление, брак, зрелость, смерть и пр., - всегда сопровождались «ритуалом перехода». Человек таким образом переходил с одного уровня своего опыта на другой, как бы сдавал экзамен на новый уровень своей личностной и социальной зрелости и получал новые инструкции для правильного прохождения новой стадии жизни.

Если говорить об инициации взросления, то стоит понимать, что в древности у наших предков такой ритуал помогал подростку осознать свою миссию в жизни, полноценно включиться в общественную среду, жить в ладу с культурой, с природой. Если процесс взросления не был обозначен неким целевым ритуалом (именно - с постановкой цели, миссии), то некая пустота в душе от невключённости в общественную культурную среду может периодически возвращать человека в детство. А эти инфантильные реакции недовоспитанного человекообразного животного ведут к неадекватному миропониманию и мироощущению, а соответственно - к психологическим кризисам, причём настолько глубоким, что порой справиться с ними в одиночку личность почти не в состоянии. Вот его и ведёт в иллюзорные миры алкоголя, наркотиков, лудомании и прочих зависимостей, к асоциальному поведению и т.д. вплоть до суицида.

К этому прикладывается устойчивая привязка полуоперившихся чад к мамкам, бабкам, которые по привычке продолжают опекать их. И в каждом из нас сидит такой инфантил и утягивает в неуспешность. Это физически мы взрослые, а наш психологический возраст может запаздывать. Вот и ходят такие: животом - пенсионер, а повадками - пионер. Сорокалетние подростки обоих полов, теряющие смыслы, не в состоянии найти призвание, миссию по жизни...

Тут ведь ещё накладывается, что из школы выходят не подростки, а физически сформировавшиеся половозрелые особи обоих полов, некоторые уже даже с собственными детьми. Но те мозаичные знания, что им попытались втиснуть в голову в школе, едва ли помогают социализации. В голове у них зачастую обрывки знаний без структуры, нет чёткого мировоззрения, нет адекватных навыков, неприспособленность к жизни, масса ложных установок, они по факту не инициированы как взрослые... Момент, когда им пора было бы инициироваться упущен, не тот сензитивный период (т.е. наиболее благоприятный момент). Внутреннюю потребность в такой инициации они чувствовали ещё в том сложном периоде «подросткового кризиса», но их в тот момент инициировали не те люди, не туда...

Проблема не в системе образования, что она оторвана от реальности, проблема, что вся наша цивилизация оторвана от природы. Суть человека - это быть частью природы, но наша цивилизация словно стремиться эту природу уничтожить. Один из негласных целеполагающих постулатов нынче - трансгуманизм. И это уже окончательный отрыв от реальности, когда человек начинает развивать не свой генетический потенциал, огромный и неисчерпаемый, а уподобляется роботу, трансгуманоиду, заменяя собственное развитие имплантами и накачкой мышц, губ, сисек и чуть-чуть мозга...

Ритуал школьного выпускного выступает лишь как своеобразная общекультурная компенсация. В советское время такую инициацию взросления подростки проходили в пионерских и комсомольских организациях, тоже компенсаторно и не вполне полноценно, но теперь даже этого нет, дети зачастую воспитываются «зомбоящиком» или Интернетом. Как следствие мы наблюдаем жёсткий кризис в современной культуре, особенно в системе воспитания и образования. Кризис подросткового возраста уже не одно десятилетие мучает общество, причём в форме гораздо более жёсткой, чем это было раньше. Преступления, наркомания, самоубийства, деструктивные субкультуры среди подростков стали чуть ли не нормой. А инфантилизм стал нормой даже для многих пожилых граждан, которые не разрешили свои проблемы в сензитивный период - т.е. не определились с миссией своей жизни в положенное время подросткового возраста.

Современная культура и цивилизация не справляются с этим кризисом и не в состоянии помочь личности и обществу. А подчас словно препятствуют процессу взросления, если вспомнить, например, такое целеполагание в системе образования, как «воспитание потребителя», или такое скрытое целеполагание в медиа или кино, как «будь потреблядью», «не думай о смысле, живи в удовольствие».

Приплыли?..

Миссия длинною в жизнь

Наша цивилизация оторвала нас от природы. И не только от природы окружающей - лесов, рек, океанов, космоса (даже на звёзды мы смотрим равнодушно), но и от внутренней нашей природы, микрокосма внутри нас. Многие из нас теряют ощущение собственного тела, и симптомами являются ожирение, депрессия, уход в иллюзорные миры зависимостей и пр.

Потому многие исследователи обращаются к опыту древних или «примитивных» культур (хотя их примитивность - это лишь наша высокомерная оценка), чтобы найти подсказки, модели и ценные идеи в решении проблем повального инфантилизма и возрастных кризисов. Современные исследования в антропологии, религиоведении и психологии культур дают богатый материал для поиска возможных выходов из создавшегося тупика.

Какие же ритуалы нам нужны? Кто-то заменяет их церковными, кто-то корпоративными или ещё какими-то. Проблема квазиритуалов, заменителей настоящей инициации, в том, что из-за недостаточной их осознанности они не заполнят пустоту.

Поможет ли человеку, перешагнувшему порог юности, если он пройдёт какой-либо ритуал задним числом? Даже если и будет проходить какие-то ритуалы из древности или из экзотических племён, то вряд ли поймёт суть. Это будет культ карго наоборот. Наподобие того, как многие, увлечённые сектантскими, неоязыческими практиками или ритуалами чуждых далёких культур, не понимают сути того, что за обряды или действия они исполняют. Это всё опять же некая инфантильная игра, замещающая пустоту, но не наполняющая до конца. Ведь мифы наших предков частично утрачены, частично искажены, а мифы из чуждых культур вряд ли принесут адекватные смыслы.

Что же давал ритуал инициируемому во взрослость? Как писал Мирча Элиаде, видный исследователь мифологии, инициация позволяла подростку постичь «тройное откровение: откровение Священного, Смерти и Сексуальности». Все три вида опыта отсутствуют у ребёнка. Инициируемый узнает о них, принимает их и включает в структуру своей новой — взрослой — личности. Кроме того, посвящаемый уподобляется культурному идеалу племени, представленному в виде обожествляемого первопредка, героя или божества, легендарный и трудный путь которого он и повторяет в инициации. Вся инициация, её антураж и события насыщены глубочайшими символами и являются проигрыванием сокровеннейших мифологем племени.

Переживание «смерти — возрождения», «перехода» являются архетипическим процессом, т.е. проявлением механизмов «коллективного бессознательного» по К.Г. Юнгу. Это означает, что «ритуал перехода», инициация соответствует динамике архетипических процессов (и является её выражением) в данный период развития личности. Т.е., можно сказать, что подростковому возрасту внутренне присущи свои архетипические темы, ситуации, потребности и психологические состояния. Они будут спонтанно проявляться в подростковый период в той или иной форме. Это такие темы как: побег/уход из дома, самостоятельность, риск, независимость, стремление к проверке/испытанию себя, утверждение себя в новом качестве, утверждение себя в группе себе подобных, разрушение родительских стереотипов и привязанностей к родителям, встреча с хаосом и стремление пройти через него, сексуальность, испытание себя болью, поиск примера, подражание герою, подвиги и т.д.

Как эти темы проявляются в жизни современных подростков — в культурах, где больше не существует института инициации? Это подростковые группировки, с их жестокими правилами и ритуалами, сексуальной распущенностью, татуировки, это испытания себя на боль, поклонение кумирам эстрады и спорта, «геройство», «подвиги», бунт против родительских авторитетов, интересы к темам смерти и хаоса (специфические стили музыки, кино) и пр. Понятно, эти темы находят своё выражение, по большей части в хаотических, деструктивных формах. Это суррогаты инициации или псевдоинициация. И пройдя такую ложную инициацию человек рискует остаться «запоздалым подростком» до вполне солидного возраста, до самой смерти. Он так и не сумел стать психологически, личностно взрослым, «застряв» в инфантильной зависимости от родителей или значимых людей, от авторитетов. Он не может принимать решения в собственной жизни, он ждёт, что решения примут за него начальник, президент. Очевидно, он так и не прошёл своей «инициации взросления», не умер как ребёнок и не родился как взрослая самостоятельная личность.

В ситуации тотального отчуждения, свойственного капитализму, человек вынужден скитаться в вечном поиске, не находя себе применения, не понимая своей жизненной миссии.

Нашей культуре, не имеющей осмысленных ритуалов инициации, не достаёт психологических, социальных и духовных средств для поддержки индивида, проходящего процесс личностного изменения.

Менять систему надо, но начинать всё равно придётся с себя. А то иначе инфантилы, типа тех, что обычно тусуются в первых рядах оранжевых революций, могут такого наворотить, что настоящим взрослым придётся разгребать это ещё не одно десятилетие.

Инициацию взросления нам приходится теперь проходить самостоятельно, т.к. разорвана связь поколений, т.к. все мы отчуждены друг от друга, т.к. общинность наша подменена городской суетой толпы индивидуалистов. Да, мы можем найти соратников (не собутыльников!), но они не будут принимать решения за нас. Нам придётся самостоятельно принимать ответственность за собственную жизнь, не надеясь на дядю психолога или президента, который не сможет навести порядок у нас в голове, не сможет нам дать ощущение той миссии, тех смыслов, которыми мы могли бы наполнить свою жизнь.

Олег Хан

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