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Израиль дал Америке повод для новой большой войны


Добавлено: 03 май 2018 в 05:21, Категория: Новости на сегодня
Израиль дал Америке повод для новой большой войны

Поздно вечером накануне Первомая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху взорвал мощнейшую политическую и информационную бомбу.

В прямом телефире он сообщил, что израильская разведка добыла полутонный архив, состоящий из порядка ста тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием «проект Амад».

Работы над «проектом Амад» шли в 1999-2003 годах и были свернуты из-за растущего международного давления на Иран.

По мнению Тель-Авива, Иран нарушил свои международные обязательства уже тем, что скрыл данные о программе и хранил их в расчете на использование в будущем.

Как известно, разрыв «иранской ядерной сделки» является в данный момент одним из основных международных приоритетов Дональда Трампа и его администрации.

Американский президент неоднократно называл это соглашение, которое считалось едва ли не главным внешнеполитическим достижением Барака Обамы, бесполезным и пообещал до 12 мая объявить о своем окончательном решении по нему.

Интенсивная повестка общения глав самых влиятельных в мире государств последних дней (встречи Трампа с главами Франции и Германии, многочисленные телефонные разговоры, включая общение Нетаньяху с российским президентом) в значительной степени посвящена данной теме.

Вашингтон продавливает ликвидацию сделки, чему сопротивляются европейские державы, не говоря уже о России. Тель-Авив, учитывая его отношения с Тегераном, разумеется, целиком и полностью поддерживает в этом вопросе Штаты и своим новым шагом внес посильную лепту в подкрепление их позиции.

Экспертное и политическое сообщество активно наполняется аналитикой, прогнозами и просто спекуляциями по поводу нового фактора, возникшего в связи с Ираном и его атомной программой.

Регулярно встречаются прямо противоположные мнения — от «это надо еще проверить достоверность архива, может быть, это фальшивка» через «в этой информации нет ничего нового, поскольку она вся уже была отражена в документах МАГАТЭ десятилетней давности» до «обнародованная израильтянами информация фатально ударила по ядерной сделке, а также нанесла урон репутациям участников сделки, включая Россию».

Представляется, что на самом деле реальность куда более прозаична: документы, которые представил Израиль, не имеют никакого существенного значения, поскольку в нынешней ситуации факты и правда как таковые не имеют никакого влияния на принимаемые Западом решения.

На прошедшей неделе это в очередной раз было продемонстрировано историей с брифингом, который организовала Россия в штаб-квартире Организации по запрещению химоружия.

Туда были привезены 17 жителей сирийской Думы, в том числе участники постановочного ролика «Белых касок», но, как известно, США и их младшие партнеры по команде дружно закрыли глазки и заткнули ушки, проигнорировав мероприятие.

Так что, отдавая должное Моссаду, который в очередной раз подтвердил свою репутацию одной из лучших спецслужб мира, следует отметить, что Биньямин Нетаньяху с аналогичным эффектом мог бы предъявить пробирку с неким светящимся веществом и заявить, что это уран, добытый израильской разведкой в недрах иранского секретного объекта, где идет разработка ядерного оружия.

Интрига всей этой истории совсем в ином, а именно — удастся ли Вашингтону все-таки додавить европейские столицы на отказ от иранской сделки.

Как известно, именно Европа является фактически главной преградой на пути Трампа, а визиты Макрона и Меркель в «сияющий град на холме» не заставили их изменить свою позицию. Старый Свет упорно сопротивляется принесению себя в жертву во имя спасения американской экономики.

Собственно, события последнего времени наглядно демонстрируют масштабные изменения в американо-европейских отношениях.

Европа выказывает полную солидарность с Вашингтоном во второстепенных для себя темах (ракетный удар по Сирии на совершенно нулевом обосновании), зато успешно добивается своего в реально важных для себя вопросах («Северный поток-2»).

«Иранская ядерная сделка» — это реально важный для Европы вопрос, поскольку за ним стоят уже заключенные многомиллиардные контракты с Тегераном и интересы крупного европейского бизнеса.

Таким образом, без сомнения, обнародованная Биньямином Нетаньяху информация будет максимально использована Вашингтоном для того, чтобы добиться от Европы поддержки в разрыве сделки с Ираном. Но, повторимся, сама по себе она, вне зависимости от её реальности и значимости, веса не имеет.

Соответственно, самым интересным вопросом в происходящем становится следующий: удастся ли США добиться своего от европейских партнеров? Потому что если нет, это будет означать, что мир окончательно вступил в новую эпоху.

Ирина Алкснис


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Добавлено: 03 май 2018 в 05:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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