Скоро финал конкурса «Свадьба на миллион», и хотелось бы сказать о паре Саши и Йоси. К обоим отношусь хорошо, но проблемы в паре берут своё. Саша, на мой взгляд, сильно ограничивает Йосю, как в пространстве, так и в карьере. По-моему, нет ничего такого в том, что танцор танцует в паре с девушками или ездит отдохнуть с друзьями. Ведь именно из-за неуверенности Саши то ли в себе, то ли в Йосе, возникают такие масштабные ссоры. Саша тем самым роет яму в этих отношениях, забывая, что на кону финал конкурса «Свадьба на миллион». Чем быстрее она перестанет нарушать его личное пространство, тем скорее конфликты разрешатся. Желаю им огромной удачи в конкурсе.
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Новости » Шоу-бизнес » Катя Родина высказалась об отношениях Саши Черно и Иосифа Оганесяна
Катя Родина высказалась об отношениях Саши Черно и Иосифа Оганесяна
Добавлено: 03 май 2018 в 11:28, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 03 май 2018 в 11:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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