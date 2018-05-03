Катя Родина высказалась об отношениях Саши Черно и Иосифа Оганесяна

Скоро финал конкурса «Свадьба на миллион», и хотелось бы сказать о паре Саши и Йоси. К обоим отношусь хорошо, но проблемы в паре берут своё. Саша, на мой взгляд, сильно ограничивает Йосю, как в пространстве, так и в карьере. По-моему, нет ничего такого в том, что танцор танцует в паре с девушками или ездит отдохнуть с друзьями. Ведь именно из-за неуверенности Саши то ли в себе, то ли в Йосе, возникают такие масштабные ссоры. Саша тем самым роет яму в этих отношениях, забывая, что на кону финал конкурса «Свадьба на миллион». Чем быстрее она перестанет нарушать его личное пространство, тем скорее конфликты разрешатся. Желаю им огромной удачи в конкурсе.