Киев пожаловался на «жесткий досмотр» Россией своих судов

В Госпогранслужбе Украины сообщили, что с 30 апреля представители России ежедневно останавливают для досмотра невоенные суда, следующие в Мариупольский морской порт.

«Отметим, что никаких замечаний при этом не следует, однако россияне начали жесткую политику задержания и досмотра судов, следующих в сторону Украины», — говорится сообщении.

Например, 30 апреля пограничный сторожевой корабль ФСБ РФ остановил два теплохода, провел осмотр и идентификацию команды. Нарушений выявлено не было, экипажи были отпущены, отмечают пограничники.

1 и 2 мая также были остановлены несколько кораблей, причем, некоторые, как сообщается, осматривались несколько раз.

Напомним, взаимоотношения между Россией и Украиной обострились после задержания 25 марта в Азовском море судна «Норд», зарегистрированного в Крыму.

Судно было арестовано, экипаж не может покинуть Украину. На капитана корабля завели два уголовных дела, на других членов экипажа — административные.

В начале апреля Росрыболовство и ФСБ РФ сформировало оперативную группу для предотвращения, как заявлялось, пиратских действий со стороны Украины.