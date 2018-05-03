Во время пребывания в Южной Корее лидер КНДР Ким Чен Ын грубо оттолкнул фотографа, который встал на пути его жены Ли Соль Чу, чтобы сфотографировать ее.

Данный инцидент произошел 27 апреля во время приема в «Доме мира», находящемся в южной части демилитаризованной зоны, когда Ким Чен Ын хотел представить жену южнокорейскому лидеру. На видео видно, как фоторепортер преграждает путь Ли Соль Чу и жене южнокорейского президента Ким Чжон Сук, чтобы сделать снимок. Именно в этот момент северокорейский лидер оттолкнул журналиста в сторону.

Embedded video for Ким Чен Ын грубо толкнул репортера при попытку сфотографировать его жену

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