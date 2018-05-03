Китай разместил ракеты на спорных островах в Южно-Китайском море

За последний месяц Китай разместил на спорных островах Спратли в Южно-Китайском море ПВО и противокорабельные ракетные комплексы. Об этом сообщат CNBC со ссылкой на разведданные.

Согласно полученной информации, ракетные системы были развернуты на трех островах — Мэйцзи, Саби-Риф и Файери-Кросс.

Противокорабельные крылатые ракеты системы YJ-12B, как отмечается, позволяют наносить удары по кораблям в радиусе около 550 км, зенитно-ракетные комплексы HQ-9B достигают дальности около 300 км.

Источник в Пентагоне заявил каналу, что США обеспокоены «милитаризацией спорных территорий», а также неоднократно призывали китайские власти разрешить споры по ним с другими претендентами мирным путем.