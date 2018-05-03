Китайский бизнес интересуется рыбохозяйственным комплексом Крыма для реализации инвестиционных проектов в этой отрасли. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму« рассказал бизнесмен из Китая, член Зиновьевского клуба МИА „Россия сегодня“ Ванг Хай Чинг, прибывший с визитом на полуостров, пишет РИА »Крым".

Читайте по теме

В Крыму высмеяли требование Украины отдать ей мост через Керченский пролив

Он сообщил, что приехал на полуостров, чтобы узнать возможности местного рынка и попытаться выстроить взаимовыгодные отношения между Крымом и Китаем, найти варианты для создания компаний с объединённым капиталом.

«В первую очередь меня интересуют возможности акватории Чёрного моря с точки зрения рыбохозяйственной деятельности. Кроме того, если в Крыму есть интерес к импорту холодильного оборудования, я готов рассматривать эти проекты», — рассказал бизнесмен.

Кроме бизнеса, Ванг Хай Чинг занимается укреплением российско-китайских отношений в культурной области, через творческое наследие философа и публициста Александра Зиновьева. В его планах открыть в ближайшее время в Китае центр русской культуры.

Яндекс.Дзен

В Латвии предлагают отменить 1 мая как праздничную дату

Пушков: военная активность США на Балтике может спровоцировать столкновение с РФ

Литва попала в первую десятку стран мира по росту военных расходов