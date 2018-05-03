Компания Cambridge Analytica прекращает свое существование

Британская компания Cambridge Analytica, которая оказалась в центре скандала с доступом к данными пользователей Facebook, закрывается. Об этом сообщает ВВС.

Фирма была обвинена в ненадлежащем использовании данных пользователей соцсетей. Они были использованы для политических консультаций во время предвыборных компаний в разных странах мира, в частности в США.

Как сообщается в официальном релизе компании, медиа-скандал, связанный с использованием данных 87 млн пользователей Facebook, «отпугнул практически всех клиентов и партнеров компании», что не оставило ее руководству иного выбора. Компания прекращает работу немедленно.

Сегодня сотрудникам компании в США и Великобритании объявили, что компания прекращает работу, и предложили немедленно собрать вещи, сдать компьютеры и покинуть офисы. Руководители Cambridge Analytics назвали продолжение бизнеса «бессмысленным».