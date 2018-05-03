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» » Кристина Агилера представила первый за последние шесть лет клип: смотрим видео на песню Accelerate

Кристина Агилера представила первый за последние шесть лет клип: смотрим видео на песню Accelerate


Добавлено: 03 май 2018 в 18:42, Категория: Шоу-бизнес
Кристина Агилера представила первый за последние шесть лет клип: смотрим видео на песню Accelerate

Кристина Агилера

Поклонники Кристины Агилеры, ликуйте! Певица представила первый за последние шесть лет клип — в сети сейчас только и разговоров, что о видео на песню Accelerate.

В ролике много Агилеры, причем на любой вкус — с мейком и без, в одежде и без, сухой и в каком-то сиропе... Посмотревшие клип уже поделились своими восторженными отзывами, назвав работу Кристины "сильной, провокационной и, конечно, долгожданной".

Композицию Accelerate Агилера записала в компании Ty Dolla $ign и 2 Chainz, а вошла она в новый студийный альбом знаменитости — Liberation, релиз которого намечен на 15 июня.

Всего в пластинке 15 песен. Разнообразных песен, стоит заметить: продюсером одного трека выступил Канье Уэст, также в работе над некоторыми композициями приняли участие Деми Ловато и регги-певицы Keida и Shenseea.

Иногда вы добираетесь до той точки, когда вам хоть и комфортно, но все до безумия однообразно и рутинно. Тогда вы понимаете, что пора остановиться и начать все с нуля. Теперь я готова. Пора. Наконец-то я чувствую себя освобожденной (отсылка к названию альбома Liberation, что в переводе с английского — освобождение),

— поделилась ранее Агилера.

Кристина Агилера. Кадры из клипа на песню Accelerate


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Добавлено: 03 май 2018 в 18:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: spletnik

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