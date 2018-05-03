Кудрина могут назначить в администрацию президента

Глава близкого к Кремлю Центра стратегических разработок Алексей Кудрин после инаугурации Владимира Путина может получить должность в администрации президента РФ, где займется разработкой экономической стратегии и связями с Европой. Об этом The Financial Times сообщили источники.

«Его должность может называться, к примеру, "представитель президента по вопросам международного экономического сотрудничества», — заявил собеседник издания.

Подобное назначение, пишет газета, могло бы рассматриваться на Западе как намек на готовность Москвы идти на компромисс.