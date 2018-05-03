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Кумирова победа: улица становится для Пашиняна дорогой в премьеры


Добавлено: 03 май 2018 в 10:26, Категория: Новости на сегодня
Кумирова победа: улица становится для Пашиняна дорогой в премьеры

Армения вступила в среду в решающую фазу революции. Протесты обрели невиданный прежде размах: люди разом парализовали движение по всей республике. Действующая власть уже не управляет ни страной, ни ситуацией.

Впрочем, ее оппоненты властью еще не стали и контролируют только улицу. Однако уже 8 мая лидер оппозиции Никол Пашинян вполне может занять пост премьера.

С подробностями из Еревана — специальный корреспондент «Коммерсанта» Владимир Соловьев.

Шашлычная революция

С раннего утра 2 мая Ереван превратился в сплошную пешеходную зону. На улицы высыпали десятки тысяч человек, а перекрестки города превратились в танцплощадки.

На пешеходных зебрах перекрытых машинами или мусорными баками улиц под музыку автомагнитол плясали взрослые, студенты, школьники, их учителя и даже дошкольники.

Протест окончательно стал похож на фестиваль, когда на дороги повытаскивали мангалы, стали жарить на них мясо и угощать всех желающих.

С утра было перекрыто и шоссе из города в аэропорт Звартноц. Кому нужно было улететь, шли туда пешком, волоча за собой чемоданы. Если по армянской столице что-то и ездило, то это были самосвалы с полными кузовами людей или легковушки, из окон которых развевались армянские флаги.

И те и другие постоянно сигналили. Весь остальной транспорт или останавливали, или разворачивали. Впрочем, водители безропотно подчинялись вежливым указаниям протестующих.

Еще не мешали проезжать каретам скорой помощи. Пока по соцсетям не разлетелось сообщение, что внутри скорых передвигаются депутаты от Республиканской партии.

После этого микроавтобусы стали останавливать и проверять, нет ли в них парламентариев, которые вечером 1 мая голосовали против утверждения лидера протестного движения Никола Пашиняна премьер-министром.

В итоге депутаты не добрались до рабочих мест в здании Национального собрания на улице Баграмяна. На машинах они туда доехать не могли, а передвигаться по городу пешком не рискнули. И это решение было правильным.

Портреты республиканцев за ночь отпечатали большим тиражом и расклеили по всему городу на урнах и мостовых. Под окна к тем из депутатов, чьи домашние адреса были известны, а в Ереване их узнать несложно, протестующие приходили скандировать: «Ты предатель». В городке Артик к дверям офиса Республиканской партии принесли гроб и венок.

На призыв Никола Пашиняна начать всеобщую стачку откликнулся не только Ереван. Дороги, в том числе международные трассы, перекрывали по всей стране. Разблокировали их только в 17:00 по местному времени: об этом попросил господин Пашинян.

Ближе к вечеру площадь Республики стала заполняться тысячами веселых людей, которые скандировали: «Никол — премьер». К 19:00, когда здесь начался митинг, площадь была до краев полна сторонниками Никола Пашиняна.

С площади — в премьеры

Пока в Ереване проходили массовые гуляния протестующих, представители Республиканской партии, которые 1 мая в парламенте жестко раскритиковали Никола Пашиняна, не комментировали происходящее. Дозвониться было невозможно никому из еще недавно правившей страной партии.

Во второй половине дня появилось первое — очень вежливое — заявление. Спикер парламента республиканец Ара Баблоян призвал «прекратить незаконное блокирование квартир депутатов Национального собрания и воздержаться от вмешательства в их личную жизнь».

А когда митинг на переполненной центральной площади был в разгаре, пришла новость дня: глава фракции республиканцев Ваграм Багдасарян заявил, что 8 мая (по закону, вторая попытка утверждения премьера парламентом должна состояться через семь дней после первой) Республиканская партия поддержит кандидата в премьеры, которого выдвинет треть депутатов.

Этим кандидатом вновь станет Никол Пашинян, и зарегистрируют его уже в четверг.

О готовности снова голосовать за него заявил депутат и крупный армянский предприниматель Гагик Царукян, возглавляющий фракцию «Царукян» — вторую по величине в парламенте (31 парламентарий из 105).

Это значит, что у господина Пашиняна есть 47 голосов — вместе с поддерживающими его фракциями «Елк» и «Дашнакцутюн» (девять и семь мест в парламенте соответственно).

Изменение позиции республиканцев (58 депутатов), ранее голосовавших против Никола Пашиняна, гарантирует ему премьерство. Заседание парламента, на котором будут утверждать главу правительства, должно состояться 8 мая.

Господин Пашинян уже призвал людей больше пока не выходить на улицы и не проводить никаких акций. Но наказал своим сторонникам внимательно следить за его страницей в Facebook — если нужно будет собраться снова, он даст знать.

«Единственный выход из сложившейся ситуации — проголосовать за Пашиняна», — говорит депутат возглавляемой Николом Пашиняном фракции «Елк» Арарат Мирзоян. Он уверен, что победа уже случилась. «Могу предсказание сделать — на днях со своих постов начнут уходить заместители министров, министры, губернаторы. И будут объявлять об отказе от поддержки Республиканской партии»,- отметил господин Мирзоян.

Предсказание уже начало сбываться: в среду об отставке объявил и. о. министра культуры страны Армен Амирян.

Арарат Мирзоян настаивает: в его стране уже произошла революция. Но не цветная, а исключительно бархатная.

«Здесь не цветная революция, это накопленное годами недовольство, усталость, злость от несправедливости, в том числе социальной, тотальной коррупции и отсутствия возможности заниматься бизнесом. Люди вышли на улицу и совершили бархатную революцию без подстрекательств извне, без международных денег, без подтекста», — подчеркивает депутат Мирзоян.

Никол последней надежды

Никол Пашинян и до провального голосования в парламенте фактически стал национальным героем.

В Армении теперь мода на футболки с его портретом, изображениями политика оклеены машины и витрины. После 1 мая он стал политическим божеством: когда господин Пашинян появляется на улице, вокруг тут же собирается ликующая толпа.

У него просят автографы, с ним делают селфи, пытаются пожать руку или коснуться хотя бы края одежды. С ним, и больше ни с кем в Армении, связывают надежду на перемены.

Студентка третьего курса журфака Ереванского государственного университета Лилит Саргсян объясняет, почему вышла поддержать Никола Пашиняна:

«Мои родственники живут не в Армении. Отец каждый год ездит на работу в Россию. Мы все видим нищету, коррупцию. Мы хотим быть услышанными и верим, что Пашинян может все изменить. Серж Саргсян (экс-премьер Армении – прим. ред.) уже ушел. Значит, что-то уже получилось».

Учительница русского языка ереванской школы № 5, 60-летняя Ануш Хачатрян говорит, что вместе с коллегами вышла на протесты «за будущее детей».

Она жалуется на монополизацию экономики тремя-четырьмя олигархами, из-за которых на все растут цены, и верит только Николу Пашиняну: «Никого, кроме него, у нас нет. Никто не смог столько людей собрать и контролировать».

Ереванский политолог, глава Института Кавказа Александр Искандарян объясняет феномен Никола Пашиняна без эмоций и весьма хладнокровно препарирует популярность политика:

«Он талантливый и креативный человек. Была грамотно найдена идея именно ненасильственных акций. А вот режим в самом начале совершил ошибку: они думали, что при низкой легитимности можно жить вечно, если ты можешь институционально организовать выборы.

Нет, нельзя. Ошибкой было желание Сержа Саргсяна остаться у руля: он ведь обещал после второго срока уйти. Если бы он ушел, а премьером стал кто-то другой, этого всего бы не было».

Верной и удачной тактикой господин Искандарян называет персонификацию протеста, который начался с единственного требования — об отставке Сержа Саргсяна.

«Первая часть митинговой активности вся была на Саргсяне. Его объявили главным злом,- говорит аналитик.- Лозунг при этом был максимально широким: мы против Сержа и за перемены. Под такой лозунг любой встанет. И никакой внешней политики — ни России, ни Америки, ни Запада, ничего. Вот и вышло: с одной стороны персонифицированное зло — Саргсян, а с другой персонифицированное добро — Пашинян».

Эксперт полагает, что республиканцам будет сложно, если не невозможно сохранить себя как партию, поскольку трудно сохранить дисциплину в такой ситуации: «Перебегать уже начали». Но и Николу Пашиняну, считает господин Искандарян, придется непросто.

«У него гигантская поддержка улицы, но нет ничего институционального. Он никогда ничем, кроме уличной политики, не занимался. Нет опыта управленца, нет команды. И нет позитивных программ, по крайней мере, нам они не выдавались», — перечисляет политолог.

Отдельной и серьезной проблемой Александр Искандарян называет олигархов: «Вот есть Царукян. Он дает голоса (Пашиняну), но что-то ведь он за это требует. И обойти его нельзя, ему надо что-то обещать, а аппетит у него хороший.

А после бархатной революции ожидания какие? Армения станет Швейцарией, монополий не будет вообще, все будет здорово, и понизятся цены. Ситуацию, при которой против олигархата будет бороться Царукян — самый крупный олигарх, — сложно представить».


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Добавлено: 03 май 2018 в 10:26, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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