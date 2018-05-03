"Лада" продлила контракт с вратарем Иванниковым, чтобы обменять его в СКА

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Тольяттинский хоккейный клуб "Лада" продлил контракт с вратарем Евгением Иванниковым на год, чтобы вскоре обменять его в петербургский СКА, заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Лада" по итогам сезона-2017/18 была исключена из состава участников КХЛ на следующий сезон. Лига предоставила тольяттинскому клубу возможность обменять игроков в статусе ограниченно свободных агентов в срок до 31 мая. С 1 июня хоккеисты, которыми не заинтересуются другие клубы КХЛ, получат статус неограниченно свободных агентов.

"Иванников возвращается в СКА. Он принял предложение о продлении контракта от "Лады" на год, теперь тольяттинский клуб может обменять Евгения на денежную компенсацию", - заявил собеседник агентства.

Иванников в завершившемся сезоне сыграл за "Ладу" в 11 матчах "регулярки" КХЛ, отразил 89,2% бросков по своим воротам и заработал коэффициент надежности 2,81.