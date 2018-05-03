Лалович: уровень организации ЧЕ по борьбе в Дагестане станет примером для других

Показать меню
Актуально
Грицак рассказал о задачах СБУ после завершения АТО - 10:19 Грицак рассказал о задачах СБУ после завершения АТО Украина делает ставку на силовое решение конфликта на Донбассе - 10:32 Украина делает ставку на силовое решение конфликта на Донбассе В центр Киева стянули сотни правоохранителей - 10:42 В центр Киева стянули сотни правоохранителей В Екатеринбурге после взрыва в многоэтажном доме начался пожар - 10:47 В Екатеринбурге после взрыва в многоэтажном доме начался пожар СМИ обнародовали вопросы Мюллера к Трампу по «российскому делу» - 10:47 СМИ обнародовали вопросы Мюллера к Трампу по «российскому делу» Пентагон опроверг причастность США к недавним ударам по Сирии - 10:47 Пентагон опроверг причастность США к недавним ударам по Сирии Посольство РФ в Сиэтле прокомментировало снятие российского флага - 10:47 Посольство РФ в Сиэтле прокомментировало снятие российского флага Стена старинного здания рухнула в центре Астрахани - 11:11 Стена старинного здания рухнула в центре Астрахани Юха Метсола перешел в ХК "Салават Юлаев" - 11:28 Юха Метсола перешел в ХК В центре Еревана протестующие собираются на митинг - 11:32 В центре Еревана протестующие собираются на митинг Молодые лётчики истребительного авиаполка ЗВО прошли специальную подготовку - 11:42 Молодые лётчики истребительного авиаполка ЗВО прошли специальную подготовку Крикунов: тройка Дацюк - Гусев - Капризов не хуже любой из НХЛ - 11:56 Крикунов: тройка Дацюк - Гусев - Капризов не хуже любой из НХЛ Глава WhatsApp покинул свой пост - 12:00 Глава WhatsApp покинул свой пост Свыше 4,5 тыс. военнослужащих направили в войска пункты отбора на военную - 12:07 Свыше 4,5 тыс. военнослужащих направили в войска пункты отбора на военную службу по контракту ЗВО Эксперты США отметили преимущество России при конфликте с НАТО - 12:14 Эксперты США отметили преимущество России при конфликте с НАТО Влад Кадони не занимается публично эзотерикой - 12:26 Влад Кадони не занимается публично эзотерикой Развод и девичья фамилия: все, что нужно знать о первом браке Меган Маркл - 12:35 Развод и девичья фамилия: все, что нужно знать о первом браке Меган Маркл
» » Лалович: уровень организации ЧЕ по борьбе в Дагестане станет примером для других

Лалович: уровень организации ЧЕ по борьбе в Дагестане станет примером для других


Добавлено: 03 май 2018 в 10:01, Категория: Спорт
Лалович: уровень организации ЧЕ по борьбе в Дагестане станет примером для других

КАСПИЙСК, 3 мая - РИА Новости, Олег Богатов. Высокий уровень организации и проведения чемпионата Европы по спортивной борьбе в Дагестане станет хорошим примером для других стран, занимающихся подготовкой крупных международных соревнований, заявил президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович.

Турнир по греко-римской, женской и вольной борьбе проходит в Каспийске с 30 апреля по 6 мая.

"Я доволен тем, как организован чемпионат Европы в Дагестане, - сказал Лалович журналистам. - Я побывал в санатории "Каспий", где живут все сборные, поговорил с представителями разных команд: Германии, Чехии, Польши - все очень довольны созданными для них условиями. Это настоящая борцовская деревня. Конечно, мы будем ставить то, что сделал Дагестан, в пример другим странам, но не у всех есть такие возможности, как в Дагестане".

"Мы ожидаем от организаторов каждого чемпионата мира и Европы, чтобы турниры были подготовлены лучше, чем год назад, - подчеркнул глава UWW. - Здесь мне очень нравится организация транспортного сообщения, это лучше, чем было в прошлом году на чемпионате Европы (в Сербии). И также нравится то, что все борцы живут вместе и в хорошо подготовленном зале показывают борьбу лучшего уровня, чем год назад. Я вижу, что уровень греко-римской борьбы выше прошлогоднего".


Материалы по теме:

Межконтинентальный кубок UWW по борьбе в Москве - знаковый турнир, заявил Брюсов
Владимир Васильев будет руководить подготовкой к ЧЕ-2018 по борьбе в Каспийске
Россиянин борец греко-римского стиля Бекхан Оздоев вышел в финал ЧЕ в Каспийске
Садулаев: российские борцы намерены завоевать максимум золота на ЧЕ
Добавлено: 03 май 2018 в 10:01, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
«Все?» Сторонники «ДНР» жалуются, что «министры-капиталисты» не поздравили их с 1 мая

«Все?» Сторонники «ДНР» жалуются, что «министры-капиталисты» не поздравили их с 1 мая

Стороны конфликта на Донбассе должны зеркально отвести вооружение, - Хуг

Стороны конфликта на Донбассе должны зеркально отвести вооружение, - Хуг

ДТП в Крыму: названо число пострадавших

ДТП в Крыму: названо число пострадавших

СМИ: российский Су-27 приблизился к самолету ВМС США над Балтикой

СМИ: российский Су-27 приблизился к самолету ВМС США над Балтикой

Новости России
еще новости
Пожар на территории Хинганского заповедника в Приамурье потушили

Пожар на территории Хинганского заповедника в Приамурье потушили

Экспедицию по поиску затонувших в Финском заливе подлодок начнут 30 апреля

Экспедицию по поиску затонувших в Финском заливе подлодок начнут 30 апреля

«Аэрофлот» пообещал уволить стюардессу, назвавшую Калининград Кенигсбергом

«Аэрофлот» пообещал уволить стюардессу, назвавшую Калининград Кенигсбергом

Telegram сообщил о постепенном восстановлении работы после сбоя 

Telegram сообщил о постепенном восстановлении работы после сбоя 

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Приянка Чопра о Меган Маркл:

Приянка Чопра о Меган Маркл: "Она до сих пор пишет много СМС"

Александр Васюкович хочет построить серьёзные отношения с Нонной Щукиной

Александр Васюкович хочет построить серьёзные отношения с Нонной Щукиной

Инсайдеры говорят: новый роман Бруклина Бекхэма

Инсайдеры говорят: новый роман Бруклина Бекхэма

Новые фото Кайли Дженнер в купальнике и ее трехмесячной дочери

Новые фото Кайли Дженнер в купальнике и ее трехмесячной дочери

Новости политики
еще новости
Как страна-бензоколонка рушит глобальную власть США

Как страна-бензоколонка рушит глобальную власть США

Госдеп США требует от оккупантов в Крыму освободить Балуха

Госдеп США требует от оккупантов в Крыму освободить Балуха

Украина собирается ввести новый пакет санкций против России

Украина собирается ввести новый пакет санкций против России

Как проводят досуг гвардейцы в зоне АТО (фото)

Как проводят досуг гвардейцы в зоне АТО (фото)

Новости экономики
еще новости
Премьер-министр Украины озвучил главную задачу страны на следующие четыре года

Премьер-министр Украины озвучил главную задачу страны на следующие четыре года

Суд ЕС встал на сторону «Газпрома» в споре с «Нафтогазом» 

Суд ЕС встал на сторону «Газпрома» в споре с «Нафтогазом» 

Несимметрично и по самому больному: Россия уводит контракты из-под носа США

Несимметрично и по самому больному: Россия уводит контракты из-под носа США

Украину ждет очередная волна “газового кризиса”, - эксперты

Украину ждет очередная волна “газового кризиса”, - эксперты

Новости общества
еще новости
В 5 районах Киева отключат холодную воду

В 5 районах Киева отключат холодную воду

СМИ узнали о секретных миссиях российских контрактников в Сирии

СМИ узнали о секретных миссиях российских контрактников в Сирии

На Камчатке ветераны Великой Отечественной войны почтут память погибших моряков возложением венка в Тихом океане

На Камчатке ветераны Великой Отечественной войны почтут память погибших моряков возложением венка в Тихом океане

Загрязнение воздуха ежегодно убивает 7 миллионов человек

Загрязнение воздуха ежегодно убивает 7 миллионов человек

Происшествия
еще новости
В Москве 15-летний подросток подозревается в убийстве студентки

В Москве 15-летний подросток подозревается в убийстве студентки

ДТП в Крыму: названо число пострадавших

ДТП в Крыму: названо число пострадавших

На Украине мужчина бросил в беседку с «шумными» детьми «коктейль Молотова»

На Украине мужчина бросил в беседку с «шумными» детьми «коктейль Молотова»

ДТП с 4 автомобилями произошло в Ростове-на-Дону

ДТП с 4 автомобилями произошло в Ростове-на-Дону

Новости Украины
еще новости
Глава МИД РФ обвинил Британию в похищении Скрипалей

Глава МИД РФ обвинил Британию в похищении Скрипалей

ООС решило оптимизировать систему блокпостов в Донбассе

ООС решило оптимизировать систему блокпостов в Донбассе

Компания Cambridge Analytica прекращает свое существование

Компания Cambridge Analytica прекращает свое существование

На Волыни спасли от самоубийства бойца АТО

На Волыни спасли от самоубийства бойца АТО

Мировые новости
еще новости
Медики раскрыли секрет происхождения перхоти

Медики раскрыли секрет происхождения перхоти

Учeныe из Гapвapдa: тpeти пpeждeвpeмeнныx cмepтeй мoжнo избeжaть, oткaзaвшиcь oт мяca

Учeныe из Гapвapдa: тpeти пpeждeвpeмeнныx cмepтeй мoжнo избeжaть, oткaзaвшиcь oт мяca

Командующий Операцией Объединенных Сил заявил о готовности завершить конфликт на Донбассе

Командующий Операцией Объединенных Сил заявил о готовности завершить конфликт на Донбассе

Пророссийские боевики совершили очередное преступление против мирного населения Донбасса

Пророссийские боевики совершили очередное преступление против мирного населения Донбасса




Лента новостей
СМИ узнали о секретных миссиях российских контрактников в Сирии - 08:49 СМИ узнали о секретных миссиях российских контрактников в СирииГосдеп США требует от оккупантов в Крыму освободить Балуха - 08:19 Госдеп США требует от оккупантов в Крыму освободить БалухаМемория. Нона Гаприндашвили - 08:06 Мемория. Нона Гаприндашвили"Юта" победила на выезде "Хьюстон" в матче плей-офф НБА - 07:47 На Камчатке ветераны Великой Отечественной войны почтут память погибших моряков возложением венка в - 07:43 На Камчатке ветераны Великой Отечественной войны почтут память погибших моряков возложением венка в Тихом океанеЗагрязнение воздуха ежегодно убивает 7 миллионов человек - 07:35 Загрязнение воздуха ежегодно убивает 7 миллионов человекАлександр Васюкович хочет построить серьёзные отношения с Нонной Щукиной - 07:19 Александр Васюкович хочет построить серьёзные отношения с Нонной ЩукинойВыживших нет: число жертв крушения военного самолёта США растёт (ФОТО, ВИДЕО) - 07:14 Выживших нет: число жертв крушения военного самолёта США растёт (ФОТО, ВИДЕО)Где скрываются обитатели Марса, выяснили ученые - 06:59 Где скрываются обитатели Марса, выяснили ученыеВраг не пройдёт - 06:19 Враг не пройдётПремьер-министр Украины озвучил главную задачу страны на следующие четыре года - 05:54 Премьер-министр Украины озвучил главную задачу страны на следующие четыре годаИзраиль дал Америке повод для новой большой войны - 05:21 Израиль дал Америке повод для новой большой войныXiaomi намекает на выпуск нового продукта - 05:00 Xiaomi намекает на выпуск нового продуктаРискнувший отвергнуть американскую версию судьбы своего народа - 04:15 Рискнувший отвергнуть американскую версию судьбы своего народа
Последние новости
Китай разместил ракеты на спорных островах в Южно-Китайском море - 10:07 Китай разместил ракеты на спорных островах в Южно-Китайском море Умершего в Нью-Йорке Вадима Мулермана похоронят в Харькове - 10:06 Умершего в Нью-Йорке Вадима Мулермана похоронят в Харькове Xiaomi подала заявку на IPO на Гонконгской бирже - 10:06 Xiaomi подала заявку на IPO на Гонконгской бирже «Ренова» разработала план поддержки своего бизнеса государством - 10:05 «Ренова» разработала план поддержки своего бизнеса государством В 5 районах Киева отключат холодную воду - 10:01 В 5 районах Киева отключат холодную воду Лалович: уровень организации ЧЕ по борьбе в Дагестане станет примером для других - 10:01 Лалович: уровень организации ЧЕ по борьбе в Дагестане станет примером для других Глава МИД РФ обвинил Британию в похищении Скрипалей - 09:56 Глава МИД РФ обвинил Британию в похищении Скрипалей Приянка Чопра о Меган Маркл: "Она до сих пор пишет много СМС" - 09:42 Приянка Чопра о Меган Маркл: Как страна-бензоколонка рушит глобальную власть США - 09:40 Как страна-бензоколонка рушит глобальную власть США Ким Чен Ын оттолкнул фотографа, снимавшего его супругу (ВИДЕО) - 09:21 Ким Чен Ын оттолкнул фотографа, снимавшего его супругу (ВИДЕО) Состоялся третий суд над «приморскими партизанами» - 09:12 Состоялся третий суд над «приморскими партизанами» Правящая партия Армении поддержит Пашиняна - 09:12 Правящая партия Армении поддержит Пашиняна СМИ узнали об отказе Telegram от массовых продаж криптовалюты - 09:12 СМИ узнали об отказе Telegram от массовых продаж криптовалюты
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"