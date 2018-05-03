Лалович: уровень организации ЧЕ по борьбе в Дагестане станет примером для других

КАСПИЙСК, 3 мая - РИА Новости, Олег Богатов. Высокий уровень организации и проведения чемпионата Европы по спортивной борьбе в Дагестане станет хорошим примером для других стран, занимающихся подготовкой крупных международных соревнований, заявил президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович.

Турнир по греко-римской, женской и вольной борьбе проходит в Каспийске с 30 апреля по 6 мая.

"Я доволен тем, как организован чемпионат Европы в Дагестане, - сказал Лалович журналистам. - Я побывал в санатории "Каспий", где живут все сборные, поговорил с представителями разных команд: Германии, Чехии, Польши - все очень довольны созданными для них условиями. Это настоящая борцовская деревня. Конечно, мы будем ставить то, что сделал Дагестан, в пример другим странам, но не у всех есть такие возможности, как в Дагестане".

"Мы ожидаем от организаторов каждого чемпионата мира и Европы, чтобы турниры были подготовлены лучше, чем год назад, - подчеркнул глава UWW. - Здесь мне очень нравится организация транспортного сообщения, это лучше, чем было в прошлом году на чемпионате Европы (в Сербии). И также нравится то, что все борцы живут вместе и в хорошо подготовленном зале показывают борьбу лучшего уровня, чем год назад. Я вижу, что уровень греко-римской борьбы выше прошлогоднего".