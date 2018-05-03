Лед Антарктиды скрывает таинственный древний город – уфолог

Исследователь сообщает, что выстроенные почти в ряд объекты не могут быть природными образованиями.

Координаты находки:

1: 67° 0'7.46"S 67° 7'34.21"W

2: 67° 0'16.12"S 67° 8'7.26"W

1: 67° 0'14.34"S 67° 7'36.76"W

2: 67° 0'20.63"S 67° 7'18.57"W

Просмотревшие ролик наблюдатели также верят в реальность существования в Антарктиде древнего сооружения, которое, по их мнению, сейчас скрыто под толстым льдом, но придет время и город оттает и предстанет во всей своей красе.

Нужно напомнить, что в Антарктиде все чаще стали находить необъяснимые наукой вещи. Ученые не дают своего одобрения не одному сомнительному открытию сделанному любителями неопознанных явлений.