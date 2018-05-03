"Ливерпуль" побил рекорд Лиги чемпионов по количеству голов за один сезон

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Английский "Ливерпуль" побил рекорд по количеству голов в Лиге чемпионов за один сезон с учетом квалификационного раунда, сообщается на официальном сайте УЕФА.

"Ливерпуль" в среду в гостях уступил итальянской "Роме" со счетом 2:4 в ответной полуфинальной встрече, но по сумме двух игр вышел в финал турнира. После этого матча в активе "красных" стало 46 голов. Предыдущий рекорд принадлежал испанской "Барселоне", которая забила 45 мячей в сезоне-1999/00.

"Ливерпуль", несмотря на проигрыш, едет в Киев: ответный матч 1/2 финала ЛЧ с "Ромой" / Фото

В основной сетке текущего розыгрыша Лиги чемпионов "Ливерпуль" забил 40 мячей, что является третьим результатом за всю историю турнира.

Соперником "Ливерпуля" по финалу, который пройдет 26 мая в Киеве, станет мадридский "Реал", по сумме двух встреч одолевший мюнхенскую "Баварию".