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"Ливерпуль" побил рекорд Лиги чемпионов по количеству голов за один сезон


Добавлено: 03 май 2018 в 00:47, Категория: Спорт
"Ливерпуль" побил рекорд Лиги чемпионов по количеству голов за один сезон

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Английский "Ливерпуль" побил рекорд по количеству голов в Лиге чемпионов за один сезон с учетом квалификационного раунда, сообщается на официальном сайте УЕФА.

"Ливерпуль" в среду в гостях уступил итальянской "Роме" со счетом 2:4 в ответной полуфинальной встрече, но по сумме двух игр вышел в финал турнира. После этого матча в активе "красных" стало 46 голов. Предыдущий рекорд принадлежал испанской "Барселоне", которая забила 45 мячей в сезоне-1999/00.

"Ливерпуль", несмотря на проигрыш, едет в Киев: ответный матч 1/2 финала ЛЧ с "Ромой" / Фото

В основной сетке текущего розыгрыша Лиги чемпионов "Ливерпуль" забил 40 мячей, что является третьим результатом за всю историю турнира.

Соперником "Ливерпуля" по финалу, который пройдет 26 мая в Киеве, станет мадридский "Реал", по сумме двух встреч одолевший мюнхенскую "Баварию".


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Добавлено: 03 май 2018 в 00:47, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

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