Лиза Триандафилиди советует девушкам быть уверенными в себе

Обнаженное женское тело всегда было предметом искусства, оно вдохновляет великих людей на гениальные идеи и творения! Для бесчисленного количества музыкантов, художников, скульпторов, женщины всегда были музами! Многие девушк, стесняются своей внешности, чего ни в коем случае делать не стоит, отсюда возникают проблемы в личной жизни и душевные терзания, пропадает блеск в глазах! А ведь счастье просто так не постучит к нам в дом, нужно в первую очередь любить себя и быть немного раскрепощенной (это не преступление и не аморально) использовать женские хитрости и не раскрывать всех секретов! Се*суальная и уверенная в себе девушка никогда не останется без внимания, а завистники так и останутся лишь «гневным комментарием»в инстаграмм, не более... Ваш философ Лиза.