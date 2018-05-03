Лиза Триандафилиди советует девушкам быть уверенными в себе

Обнаженное женское тело всегда было предметом искусства, оно вдохновляет великих людей на гениальные идеи и творения! Для бесчисленного количества музыкантов, художников, скульпторов, женщины всегда были музами! Многие девушк, стесняются своей внешности, чего ни в коем случае делать не стоит, отсюда возникают проблемы в личной жизни и душевные терзания, пропадает блеск в глазах! А ведь счастье просто так не постучит к нам в дом, нужно в первую очередь любить себя и быть немного раскрепощенной (это не преступление и не аморально) использовать женские хитрости и не раскрывать всех секретов! Се*суальная и уверенная в себе девушка никогда не останется без внимания, а завистники так и останутся лишь «гневным комментарием»в инстаграмм, не более... Ваш философ Лиза.
АктуальноЧешский голкипер Либор Кашик перешел в хабаровский ХК "Амур" - 15:07 В Одессе радикалы сорвали демонстрацию - 15:11 Фильмы 2018. Tomb Raider: Лара Крофт. Обзор фильма - 15:19 Война на Донбассе меняется: У ДНР есть оружие против Javelin, батальон ВСУ - 15:21 Франция потребовала от Ирана гарантий выполнения «ядерной сделки» - 15:28 Viber восстановил работу в России - 15:28 Трамп просил совета у Меркель в отношении РФ - 15:32 Сотрудники военного комиссариата Волгоградской области установили фамилии более - 15:47 Убит прикладом в висок: Боевик «АТО» погиб в ЛНР «при странных обстоятельствах» - 16:14 В Украине разработан новый боевой модуль для БМП - 16:18 На Украине мужчина бросил в беседку с «шумными» детьми «коктейль Молотова» - 17:05 Гандболистки клуба "Ростов-Дон" во второй раз подряд выиграли ЧР - 17:07 Нетаньяху оценил возможность войны с Ираном - 17:34 Лондонская фондовая биржа заморозит торги бумагами En+ Group - 17:35 СМИ узнали о гибели 25 человек в результате авиаударов коалиции в Сирии - 17:35 1 мая в Симферополе: все прошло в советском стиле - 17:47 «США Киеву не помогут»: в ДНР заявили о своём сверхоружии - 18:14
Новости » Шоу-бизнес » Лиза Триандафилиди советует девушкам быть уверенными в себе
Лиза Триандафилиди советует девушкам быть уверенными в себе
Добавлено: 03 май 2018 в 13:56, Категория: Шоу-бизнес
Материалы по теме:
Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 03 май 2018 в 13:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
Добавить комментарий
Популярное на сегодняеще новости
Новости Россииеще новости
Новости шоу-бизнесаеще новости
Новости политикиеще новости
Новости экономикиеще новости
Новости обществаеще новости
Происшествияеще новости
Новости Украиныеще новости
Мировые новостиеще новости
Лента новостей
Лиза Триандафилиди советует девушкам быть уверенными в себе - 13:56 Памела Андерсон решила не вмешиваться в отношения сына и бывшего мужа - 13:54 "Зенит" может обратиться с иском в ФИФА, если Манчини подпишет контракт с FIGC - 13:42 Сбербанк снизил ставки по кредитам для физических лиц - 13:18 «За слова „назад в Украину“ прокляну!»: как живёт воюющий Луганск (ФОТО) - 13:09 Ким Чен Ын грубо толкнул репортера при попытку сфотографировать его жену - 13:05 Принц Луи получил свидетельство о рождении и познакомился с королевой Елизаветой II - 12:56 Райана Рейнольдса выгнали из дома? - 12:56 Приянка Чопра о Меган Маркл - 12:56 Насосы для скважин: плюсы и минусы при выборе - 12:45 Самый результативный защитник ВХЛ Назаревич подписал контракт с "Салаватом Юлаевым" - 12:42 Прогулка по подземельям Украины - 12:41 В целях конспирации: Руни Мара и Хоакин Феникс в образе total black в аэропорту Лос-Анджелеса - 12:40 Качественные торговые стеллажи – залог успеха - 12:39
Последние новости
Беременная Ева Лонгория на премьере комедии «За бортом» - 15:05 "Северсталь" продлила контракт с нападающим Русланом Карлиным - 15:01 В Одессу прибыл борт с тяжело ранеными «всушниками» (ФОТО) - 14:56 Анна Хилькевич запустила свой бьюти-бокс совместно с Royal Samples - 14:47 Боевики обстреляли Зайцево: появились фото повреждений - 14:42 Глава СНБО Украины получил высокую государственную награду - 14:40 Экипажи ВКС продемонстрируют авиационный ракетный комплекс «Кинжал» во время военного парада на - 14:14 В Сирии разбился российский Су-30СМ - 14:01 Создательница Пикачу рассказала о его прообразах - 14:00 Начальника госавиации Роскосмоса арестовали по обвинению в мошенничестве - 14:00 Пашинян собрал подписи трети депутатов для нового выдвижения в премьеры - 13:59 Правительство утвердило обязательную маркировку одежды и обуви - 13:59 Жертвами песчаной бури в Индии стали более сотни человек - 13:59