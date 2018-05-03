Матч с "Атлетико" стал для Арсена Венгера 250-м в еврокубках

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Ответный матч 1/2 финала футбольной Лиги Европы между лондонским "Арсеналом" и мадридским "Атлетико" стал для главного тренера "канониров" Арсена Венгера 250-м, проведенным в рамках турниров УЕФА.

В четверг "Арсенал" встречается в Мадриде с "Атлетико" в ответной игре полуфинала Лиги Европы. Первый матч, состоявшийся 26 апреля в Лондоне, завершился вничью — 1:1.

Больше всего встреч, сыгранных в еврокубках, у экс-рулевого "Манчестер Юнайтед" сэра Алекса Фергюсона - 269. Из пяти тренеров, которые провели больше всего матчей в турнирах УЕФА, только Венгер пока не завоевал ни одного еврокубка.

Топ-5 тренеров с наибольшим количеством матчей в турнирах УЕФА выглядит следующим образом:

1. Алекс Фергюсон - 269 матчей (210 в Лиге чемпионов);

2 Арсен Венгер - 250 (202 в Лиге чемпионов);

3. Мирча Луческу - 222 (131 в Лиге чемпионов);

4. Джованни Трапатонни - 201 (82 в Лиге чемпионов);

5. Карло Анчелотти - 196 (160 в Лиге чемпионов).