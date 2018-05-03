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Медики раскрыли секрет происхождения перхоти


Добавлено: 03 май 2018 в 01:05, Категория: В мире
Медики раскрыли секрет происхождения перхоти
Ученые из Китая смогли выяснить, отчего на голове человека появляется перхоть. Все дело в грибке, обитающим на поверхности коже.

Огромное число проживающих на Земле людей жалуются на перхоть. Прежние всевозможные гипотезы ее возникновения оказывались неверными, но теперь научным сотрудникам Шанхайского университета удалось раскрыть тайну, благодаря своим исследованиям.
В процессе новой работы ученые заметили грибок Malassezia, питающихся жирным веществом «кожного сала», продуктами жизнедеятельностями микробов является олеиновая кислота. Как считают медики, именно она является главной причиной возникновения перхоти, так так считается раздражителем поверхности кожи, из-за чего происходит ее шелушение.

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Добавлено: 03 май 2018 в 01:05, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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