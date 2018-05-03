Мемория. Нона Гаприндашвили

3 мая 1941 года родилась Нона Гаприндашвили, пятая чемпионка мира по шахматам

Личное дело

Нона Терентьевна Гаприндашвили (77 лет) родилась в Зугдиди – городе на западе Грузинской ССР. Отец преподавал в техникуме бухгалтерское дело, мать была домохозяйкой. Семья была большая – у Ноны было пятеро братьев. С детства, по ее собственному признанию, она соперничала с мальчишками, с четырьмя старшими братьями играла в футбол и в шахматы. Сначала просто наблюдала за ними, потом они начали учить сестру играть. Однажды один из братьев из-за простуды не смог участвовать в турнире по шахматам, который проходил в Доме пионеров в Зугдиди. Нона села за доску вместо него и быстро поставила мат сопернику, который был на несколько лет старше нее. После этого на талантливую девочку обратили внимание. С 12 лет она занималась шахматами в Тбилисском дворце пионеров под руководством тренера Вахтанга Карселадзе, которого называют основателем грузинской женской шахматной школы. В 14 лет Гаприндашвили поехала учиться в Тбилиси, а в 15 - стала чемпионкой Тбилиси и Грузии.

В 19 лет завоевала право на участие в турнире претенденток во Врнячке-Бане (1961, Югославия), где уверенно заняла первое место, набрав 13 очков из 16 возможных и на два очка опередив второго призёра.

В следующем, 1962 году Нона Гаприндашвили выиграла проходивший в Москве матч на первенство мира у Елизаветы Быковой со счетом 9:2, став пятой в истории шахмат чемпионкой мира. «Как дома встречали! Ехали поездом, и уже после Сухуми он останавливался чуть ли не на каждой станции, люди заходили с цветами в вагон, поздравляли. А в Тбилиси на вокзале вообще было незабываемое зрелище. Столько народу собралось, что встречавший меня отец даже ботинок в толпе потерял», - рассказывала Гаприндашвили.

Завоевав звание чемпионки мира среди женщин, шахматистка поставила для себя цель - стать победителем в соревнованиях для мужчин. Многочасовые тренировки и кропотливая работа над стратегией и тактикой, а также универсальный стиль игры дали ей возможность на равных с мужчинами выступать на международных турнирах. Она победила на побочном турнире в Гастингсе (1963—1964), на открытом чемпионате США в Лон-Пайне (1977), в Реджо-нель-Эмилии (1983, Италия), в Вейк-ан-Зе (1987, Голландия). После победы в США Нона Гаприндашвили первой среди женщин была удостоена звания международного гроссмейстера среди мужчин.

Шахматную корону Нона Гаприндашвили носила рекордные 16 лет. За эти годы она провела 5 матчей на высшем уровне, защищая чемпионское звание, — три матча выиграла у Аллы Кушнир (1965, Рига — 8,5:4,5; 1969, Тбилиси — 8,5:4,5; 1972, Рига — 8,5:7,5) и один у Наны Александрия (1975, Пицунда — Тбилиси — 8,5:3,5).

В пятой игре, состоявшейся в 1978 году в Пицунде, Гаприндашвили проиграла матч на звание чемпионки мира Майе Чибурданидзе (6,5:8,5).

После поражения в матче на первенство мира Нона Гаприндашвили долгие годы все равно оставалась одной из сильнейших шахматисток мира. В 1979—1990 годах несколько раз участвовала в матчах претенденток – в 1980 победила Н.Гуриели и сыграла вничью с Н.Иоселиани, но уступила ей по дополнительным показателям. В следующем цикле победила в межзональном турнире в Бад-Киссингене (1982), но в 1983 проиграла И.Левитиной. Последний раз играла в турнире претенденток в Цхалтубо в 1988 году, но заняла только 7 место.

Нона Гаприндашвили пять раз выигрывала чемпионаты СССР среди женщин (1964, 1973 и 1974, 1981, 1983, 1985), десять раз в составе сборной СССР в 1963—1986 годах побеждала на Всемирных шахматных олимпиадах.

В 1980—1986 была председателем женской комиссии ФИДЕ (Международной шахматной федерации).

После распада СССР Гаприндашвили победила в 1992 году на шахматной Олимпиаде в составе сборной Грузии.

В 1989—1996 годах была президентом Национального Олимпийского Комитета Грузии. «Мне предложили эту должность сразу после того, как стал распадаться СССР. Нужен был человек с именем, чтобы представлять новую страну, хотя тогда еще непонятно было, чем все закончится. Я согласилась – и не жалею», - рассказывала Гаприндашвили. По ее собственному признанию, на этом посту она выполняла, в основном, представительские функции, искала спонсоров. После семи лет работы баллотироваться снова не стала, «решила показать молодежи в политике пример, что не надо держаться за место». С 1996 года Нона Гаприндашвили - почётный президент Олимпийского комитета Грузии.

В 2002 году избиралась депутатом Тбилисского Сакребуло (Городского Совета).

Несмотря на возраст, Гаприндашвили до сих пор продолжает играть и испытывать «огромное наслаждение от игры». «Шахматная жизнь для меня не закончилась. С удовольствием принимаю приглашения на разные турниры, но уже, как правило, среди ветеранов – не стоит в моем возрасте тягаться с молодыми, природу не обманешь», - признается бывшая чемпионка мира.

Нона Гаприндашвили. 1982г. Gerhard Hund/Wikimedia Commons

Чем знаменита

Легендарная шахматистка Нона Гаприндашвили – одна из самых ярких фигур мира шахмат. Пятая чемпионка мира, удерживавшая это звание 16 лет, пятикратная чемпионка СССР, многократная олимпийская чемпионка в составе сборной, победительница международных турниров. Гаприндашвили стала первым международным гроссмейстером среди женщин и первой женщиной, которой было присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин. Также она стала первой обладательницей женского «Шахматного Оскара».

Гаприндашвили высоко подняла уровень женских шахмат, проявив себя шахматисткой-универсалом – одинаково сильной как в тактике, так и в маневренной позиционной игре.

О чем надо знать

В Грузии игра в шахматы довольно распространена среди женщин. В национальной традиции даже принято, по словам Гаприндашвили, дарить шахматы невестам на свадьбу. Но настоящий бум женских шахмат начался в Грузии в 1960-е годы - после того, как Нона Гаприндашвили стала чемпионкой мира. Девочек стало модно отправлять в шахматные секции и это дало феноменальный результат. Треть века грузинки доминировали в шахматах в мире – ни в одном виде спорта такого больше не было. 16 лет шахматная корона была у Ноны Гаприндашвили, потом еще 13 лет - у ее соотечественницы Майи Чибурданидзе. Дважды выходила в финал битвы за звание чемпионки мира по шахматам ещё одна грузинская шахматистка — Нана Александрия, проигравшая битву за это звание Ноне Гаприндашвили (1975) и Майе Чибурданидзе (1981).

«Соперничали с нами Нана Александрия, Нана Иоселиани, Кетино Арахамия, другие грузинки. Иногда проходил внутренний чемпионат мира – в финале мы играли между собой, и в полуфиналах, и в четвертьфиналах. А на шахматной Олимпиаде от Советского Союза два раза выступали четыре грузинки, вся женская сборная из нас состояла», - вспоминала Гаприндашвили.

Прямая речь

О женщинах-шахматистках: «У мальчиков многое заложено с рождения, а женщине эти качества приходится в себе воспитывать. Нервы у мужчин лучше – они более выдержаны. Физически они сильнее, спортивный характер – это тоже не просто слова. Плюс надо учитывать образ жизни женщины. Выйдя замуж, она ведет дом, рожает ребенка, заботится о супруге, в то время как мужчина абсолютно свободен от каких-либо обязанностей. Они поэтому и в других областях жизни – в науке, например, – тоже большего добиваются. Плюс не будем забывать про физиологию и некоторые процессы, которые свойственны только женскому организму и не позволяют сконцентрироваться на игре. Как бы ты себя в этот день ни чувствовала, надо в определенный час садиться и играть: регламент».

Об игре с Михаилом Талем: «В наших матчах побеждал Таль. Я сопротивлялась, выигрывала некоторые партии, но общий счет был в его пользу. Так вот, я хотела выиграть у него матч и поэтому сказала, что хочу сыграть с ним, когда он будет выпивший. Он сказал, что не против, и однажды я его подловила. Мы были на каком-то приеме в Англии, он выпил, и потом мы стали играть в блиц.

Это было бесподобно! Выпивший, он играл в блиц так, что близко нельзя подойти! Это я никогда не забуду, потому что его обычная игра – ничто по сравнению с тем, как он играл тогда! Играл блестяще, с жертвами, красиво».

Пятый чемпион мира по шахматам Макс Эйве о Ноне Гаприндашвили: «По моему глубокому убеждению, Нона Гаприндашвили значительно превосходит знаменитую Веру Менчик. Игра Гаприндашвили значительно разносторонней, ярче. Это шахматистка широкого плана, больших творческих возможностей».

8 фактов о Ноне Гаприндашвили

Фамилия Гаприндашвили образована от прозвища Гапринда, которое, вероятно, восходит к грузинскому глаголу «гапринди» — «лететь, порхать». Чаще всего фамилию шахматистки переводят с грузинского как «дочь взлетающего» или «дочь взлетающая».Нона Гаприндашвили входит в топ-10 самых известных в мире жителей Грузии. По опросам спортивных журналистов и болельщиков она признана лучшей грузинской спортсменкой ХХ века.За победу в турнире за звание чемпионки мира Гаприндашвили получила 900 рублей. И даже эта победа не дала ей возможности часто бывать за границей. «Всех шахматистов тогда разбили на категории, и от них зависело количество выездов. Даже меня, действующую чемпионку мира, больше двух раз в год за границу не выпускали, хотя персональные приглашения приходили регулярно», - вспоминала шахматистка.За достижения в шахматах Нона Гаприндашвили награждена орденами Ленина (1966) и «Знак Почета» (1985), медалью «За трудовое отличие» (1965).К 60-летию шахматистки вышла книга «60 лучших партий Гаприндашвили». В ней три раздела: короткие партии, партии против женщин и против мужчин.Своей лучшей партией Гаприндашвили считает сыгранную вничью партию против югославского гроссмейстера Драголюба Велимировича. «Он отдал мне фигуру за три пешки и еще хотел взять четвертую, но я ее удержала, осложнила игру, короли перешли на другой фланг, и мне посчастливилось найти невероятную тактическую защиту. Все уже закончили свои партии, сгрудились вокруг нашего столика, и когда на доске уже почти ничего не осталось и мы согласились на ничью, раздались аплодисменты. Позже многие анализировали происходившее на доске, но найти выигрыш за Велимировича ни у кого не получилось, хотя он владел инициативой. А от федерации шахмат СССР та партия получила приз как лучшая в том году», - рассказывала шахматистка. Это единственная ничья, вошедшая в книгу «60 лучших партий Гаприндашвили».В честь Ноны Гаприндашвили были названы духи «Нона» тбилисской фабрики «Иверия». Эти духи Выпущенные в керамическом флаконе в виде шахматной фигуры ферзя, продавцы нередко называли «Шахматная королева».Сын Давид с детских лет сопровождал свою знаменитую маму на чемпионатах и присутствовал практически на всех награждениях. В настоящее время он живет и работает в Великобритании. У Ноны Гаприндашвили двое внуков.

Материалы о Ноне Гаприндашвили

Биография Ноны Гаприндашвили на сайте fb.ru

Нона Гаприндашвили: «Я стала чемпионкой, особо не зная дебютов»

Нона Гаприндашвили о том, как играть с мужчинами. В шахматы

Интервью с Ноной Гаприндашвили. «Факты», 18.05.2011

Статья о Ноне Гаприндашвили в Википедии