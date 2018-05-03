Минфин предложил обложить самозанятых отдельным налогом

Министерство финансов России предлагает ввести отдельный налог для самозанятых граждан, сообщил замглавы ведомства Илья Трунин.

Облагать предлагается профессиональный доход россиян, не зарегистрированных как ИП.

«Мы будем предлагать новый специальный налог — налог на профессиональный доход. Это доход, который получает человек, не привлекая дополнительных работников», — приводит ТАСС слова замминистра.

Минфин предлагает установить ставку налога в размере 3%, «если оказание услуг идет физическим лицам, и 6%, если юридическим».

Эти ставки будут действовать для самозанятых, чей годовой доход не превышает 10 млн рублей.

Трунин сообщил, что в 2019 году в нескольких российских регионах такой налог могут ввести в пилотном режиме.

Платить налоги самозанятые граждане (репетиторы, няни, переводчики, уборщицы и другие), по предложению Минфина, смогут через мобильное приложение.