Министр связи предсказал Viber судьбу Telegram

Если Viber не передаст ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей, спецслужба может обратиться в суд и «получить аналогичное решение», как и в случае с Telegram, то есть добиться его блокировки. Об этом заявил министр связи Николай Никифоров, отвечая на вопрос, может ли затронуть блокировка мессенджер Viber по аналогии с Telegram, передает ТАСС.

«Это вопрос к Федеральной службе безопасности, потому что полномочия в части таких специфичных вопросов исполнения приказа по предоставлению ключей шифрования, это полномочия ФСБ», — отметил министр.

«Если у них будут проблемы с предоставлением ключей шифрования, — продолжил он, — то они так же могут обратиться в суд и получить аналогичное судебное решение».

Входящий в Минкомсвязи Роскомнадзор пытается заблокироватьTelegram с 16 апреля. Массовая блокировка IP-адресов облачных сервисов Google и Amazon привела к сбоям в работе многих сайтов, сам же мессенджер остается доступным в России.