Минкульт вновь передвинул прокат зарубежной картины ради российской

Министерство культуры РФ отказалось согласовывать даты выхода канадско-американского мультфильма «Распрекрасный принц» в связи с тем, что на это же время планируется релиз российского мультфильма «Садко». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо, поступившее из министерства кинопрокатчику «Вольгафильм».

Премьера «Распрекрасного принца», как и «Садко», планировалась на 24 мая.

В своем письме Минкульт уведомляет «Вольгафильм» «о необходимости проведения переговоров о согласовании очередности начала показа фильма на территории РФ» с компанией СТВ, которая подавала заявку на «Садко».

«Возможная ближайшая дата начала показа фильмов на территории РФ — 28 июня 2018 года», — информирует министерство.

По новым датам начала показов «Садко» и «Распрекрасного принца» прокатчики должны уведомить Минкульт в течение 15 рабочих дней.

Ранее министерство уже передвигало показы зарубежных фильмов ради российских.

Так, в январе за день до премьеры в «Вольгафильм» пришло письмо из ведомства о переносе релиза «Приключений Паддингтона 2» в связи с демонстрацией «иного фильма».

После резко негативной реакции киносообщества ведомство разрешило показывать «Паддингтона» немного позднее запланированных дат.