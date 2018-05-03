Минобороны: Подрывные работы в Балаклее не проводились

Показать меню
Актуально
Ким Чен Ын пригласил США осмотреть ядерные объекты - СМИ - 22:26 Ким Чен Ын пригласил США осмотреть ядерные объекты - СМИ В одесском Парке Горького сгорело кафе - 22:28 В одесском Парке Горького сгорело кафе Роналду установил рекорд по количеству матчей в Лиге чемпионов среди полевых - 23:00 Роналду установил рекорд по количеству матчей в Лиге чемпионов среди полевых игроков 13 британских королевских свадеб: как это было - 23:07 13 британских королевских свадеб: как это было NBC: Израиль приготовился атаковать Иран, — военные США (ФОТО) - 23:14 NBC: Израиль приготовился атаковать Иран, — военные США (ФОТО) Морская пехота США хочет приобрести российские вертолеты для тренировок на - 23:21 Морская пехота США хочет приобрести российские вертолеты для тренировок на случай потенциальной войны В Беломорской базе Северного флота прошёл турнир по волейболу - 23:42 В Беломорской базе Северного флота прошёл турнир по волейболу В Германии накажут министра за антироссийскую позицию – СМИ - 00:13 В Германии накажут министра за антироссийскую позицию – СМИ Хоккеисты сборной США обыграли команду Дании в товарищеском матче - 00:21 Хоккеисты сборной США обыграли команду Дании в товарищеском матче Как побили Мустафу (ВИДЕО) - 00:32 Как побили Мустафу (ВИДЕО) Удачная инвестиция: Дональд Трамп заработал $160 млн на особняке в штате Флорида - 00:35 Удачная инвестиция: Дональд Трамп заработал $160 млн на особняке в штате Флорида В Арктике собираются установить гигантскую голову Трампа - 01:21 В Арктике собираются установить гигантскую голову Трампа Пашиняна повторно выдвинут на пост премьера Армении - 01:56 Пашиняна повторно выдвинут на пост премьера Армении Пусан обошел Екатеринбург в борьбе за проведение ЧМ-2020 по настольному теннису - 02:14 Пусан обошел Екатеринбург в борьбе за проведение ЧМ-2020 по настольному теннису «Сексот Навальный», — мнение Эдуарда Лимонова - 02:18 «Сексот Навальный», — мнение Эдуарда Лимонова В Белом доме рассказали, когда у Ирана может появиться ядерное оружие - 02:56 В Белом доме рассказали, когда у Ирана может появиться ядерное оружие Протесты в Париже: полиция задержала 200 человек - 04:35 Протесты в Париже: полиция задержала 200 человек
» » Минобороны: Подрывные работы в Балаклее не проводились

Минобороны: Подрывные работы в Балаклее не проводились


Добавлено: 03 май 2018 в 21:56, Категория: Новости на сегодня
Минобороны: Подрывные работы в Балаклее не проводились

В момент возгорания травы на месте бывшего арсенала в Балаклее не проводилось плановых подрывных работ. Об этом сказано в пресс-релизе Минобороны.

«На территории техплощадки, где происходит очищение и разминирование территории от остатков боеприпасов, которые не разорвались после события 2017 года, произошло возгорание травы. Причины возгорания сейчас выясняются. Известно, что в то время на техплощадке работали группы, готовившие территорию для дальнейшей очистки. Подрывные работы в то время на территории площадки не проводились», – представило свою версию событий министерство.

Дополнительно сообщается, что на месте событий работают пожарные команды ВСУ и ГСЧС, два пожарных танка, инженерная машина разграждения, восемь пожарных машин, самолет Ан-32 и вертолет Ми-8. К месту событий направлены еще два пожарных танка, проводится воздушная разведка при помощи вертолета, военную службу правопорядка задействовали для окружения территории.

Ранее мэр Балаклеи говорил, что на месте бывшего арсенала проводились плановые подрывы, а затем загорелась трава, что вызвало незапланированную детонацию боеприпасов.

Фото: Хвиля


Материалы по теме:

Пожар в Балаклее гасят авиация и танки (ВИДЕО)
В Харьковской области спустя год вновь загорелись склады с боеприпасами
Минобороны: ситуация в Калиновке стабилизировалась
Минобороны: 70% территории арсенала в Калиновке не пострадали
Добавлено: 03 май 2018 в 21:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: sharij

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Почему в 90-е все были без ума от Натальи Ветлицкой и чем она занимается сейчас

Почему в 90-е все были без ума от Натальи Ветлицкой и чем она занимается сейчас

Военно-Морской Политехнический Институт ВУНЦ ВМФ вышел на новый качественный уровень научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

Военно-Морской Политехнический Институт ВУНЦ ВМФ вышел на новый качественный уровень научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

Названы самые пьющие профессии

Названы самые пьющие профессии

Без шансов для соперниц: баскетболистки УГМК в 12-й раз выиграли золото ЧР

Без шансов для соперниц: баскетболистки УГМК в 12-й раз выиграли золото ЧР

Новости России
еще новости
Пожар на территории Хинганского заповедника в Приамурье потушили

Пожар на территории Хинганского заповедника в Приамурье потушили

Экспедицию по поиску затонувших в Финском заливе подлодок начнут 30 апреля

Экспедицию по поиску затонувших в Финском заливе подлодок начнут 30 апреля

«Аэрофлот» пообещал уволить стюардессу, назвавшую Калининград Кенигсбергом

«Аэрофлот» пообещал уволить стюардессу, назвавшую Калининград Кенигсбергом

Telegram сообщил о постепенном восстановлении работы после сбоя 

Telegram сообщил о постепенном восстановлении работы после сбоя 

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Рианна рассказала об убитом брате, бойфренде-миллиардере и своих отношениях с Дрейком

Рианна рассказала об убитом брате, бойфренде-миллиардере и своих отношениях с Дрейком

Кристина Агилера представила первый за последние шесть лет клип: смотрим видео на песню Accelerate

Кристина Агилера представила первый за последние шесть лет клип: смотрим видео на песню Accelerate

Похудевшая Мэрайя Кэри в платье от Mugler

Похудевшая Мэрайя Кэри в платье от Mugler

Роман Капаклы доволен тем, как прошла встреча с родственниками

Роман Капаклы доволен тем, как прошла встреча с родственниками

Новости политики
еще новости
«Владимир Владимирович, не дайте погубить Россию!»

«Владимир Владимирович, не дайте погубить Россию!»

В Америке снимут фильм о восхождении Дональда Трампа

В Америке снимут фильм о восхождении Дональда Трампа

Глава СНБО Украины получил высокую государственную награду

Глава СНБО Украины получил высокую государственную награду

Инфантилы-трансгуманоиды и ритуал взросления

Инфантилы-трансгуманоиды и ритуал взросления

Новости экономики
еще новости
Сбербанк снизил ставки по кредитам для физических лиц

Сбербанк снизил ставки по кредитам для физических лиц

Премьер-министр Украины озвучил главную задачу страны на следующие четыре года

Премьер-министр Украины озвучил главную задачу страны на следующие четыре года

Суд ЕС встал на сторону «Газпрома» в споре с «Нафтогазом» 

Суд ЕС встал на сторону «Газпрома» в споре с «Нафтогазом» 

Несимметрично и по самому больному: Россия уводит контракты из-под носа США

Несимметрично и по самому больному: Россия уводит контракты из-под носа США

Новости общества
еще новости
Сегодня в Москве состоится заключительная вечерняя репетиция военного парада, посвященного Великой Победе

Сегодня в Москве состоится заключительная вечерняя репетиция военного парада, посвященного Великой Победе

В Военно-историческом музее откроется фотовыставка «Этот День Победы порохом пропах»

В Военно-историческом музее откроется фотовыставка «Этот День Победы порохом пропах»

В Волгограде проведена первая ночная репетиция военного парада в честь Дня Победы

В Волгограде проведена первая ночная репетиция военного парада в честь Дня Победы

Орудия убийства маньяка Чикатило показало МВД Ростовской области

Орудия убийства маньяка Чикатило показало МВД Ростовской области

Происшествия
еще новости
В Таганроге жертвами крупного пожара стали два человека – СМИ

В Таганроге жертвами крупного пожара стали два человека – СМИ

В Москве 15-летний подросток подозревается в убийстве студентки

В Москве 15-летний подросток подозревается в убийстве студентки

ДТП в Крыму: названо число пострадавших

ДТП в Крыму: названо число пострадавших

На Украине мужчина бросил в беседку с «шумными» детьми «коктейль Молотова»

На Украине мужчина бросил в беседку с «шумными» детьми «коктейль Молотова»

Новости Украины
еще новости
В Сирии угодил в ДТП российский зенитный ракетно-пушечный комплекс.

В Сирии угодил в ДТП российский зенитный ракетно-пушечный комплекс.

Закрывается самый известный производитель шин в Украине

Закрывается самый известный производитель шин в Украине

Под Николаевом в масштабном ДТП с микроватобусом ВСУ пострадали люди

Под Николаевом в масштабном ДТП с микроватобусом ВСУ пострадали люди

Сестра Савченко сообщила на новые проблемы со здоровьем нардепа

Сестра Савченко сообщила на новые проблемы со здоровьем нардепа

Мировые новости
еще новости
С Донбасса вернулись военнослужащие 44 отдельной арт бригады

С Донбасса вернулись военнослужащие 44 отдельной арт бригады

“Готовимся к худшему”: солдат Вооруженных Сил Украины рассказал о ситуации на Донбассе

“Готовимся к худшему”: солдат Вооруженных Сил Украины рассказал о ситуации на Донбассе

Путин предпримет попытку восстановить отношения со странами Запада, - СМИ

Путин предпримет попытку восстановить отношения со странами Запада, - СМИ

В Сирии разбился российский истребитель

В Сирии разбился российский истребитель




Лента новостей
С Донбасса вернулись военнослужащие 44 отдельной арт бригады - 20:26 С Донбасса вернулись военнослужащие 44 отдельной арт бригадыВ Волгограде проведена первая ночная репетиция военного парада в честь Дня Победы - 20:14 В Волгограде проведена первая ночная репетиция военного парада в честь Дня ПобедыПожар в Балаклее гасят авиация и танки (ВИДЕО) - 20:12 Пожар в Балаклее гасят авиация и танки (ВИДЕО)Орудия убийства маньяка Чикатило показало МВД Ростовской области - 20:00 Орудия убийства маньяка Чикатило показало МВД Ростовской областиПризер ЧЕ по борьбе Липатова: благодарна тренерам сборной России за шанс - 19:47 Призер ЧЕ по борьбе Липатова: благодарна тренерам сборной России за шансЗакрывается самый известный производитель шин в Украине - 19:33 Закрывается самый известный производитель шин в УкраинеПочему нельзя пропускать Bosco Fresh Fest - 19:26 Почему нельзя пропускать Bosco Fresh FestИнаугурация Путина может пройти без проезда кортежа - 19:05 Инаугурация Путина может пройти без проезда кортежаКиев пожаловался на «жесткий досмотр» Россией своих судов - 19:05 Киев пожаловался на «жесткий досмотр» Россией своих судовВ Чехии столкнулись два пассажирских поезда - 19:05 В Чехии столкнулись два пассажирских поездаПо призыву лидера оппозиции в Армении прекратились акции протеста - 19:04 По призыву лидера оппозиции в Армении прекратились акции протестаМордашов попросил правительство о помощи «Силовым машинам» - 19:04 Мордашов попросил правительство о помощи «Силовым машинам»Скончался раненный в ереванском банке HSBC полицейский - 19:04 Скончался раненный в ереванском банке HSBC полицейскийПутешествовать во времени можно при помощи секретного кода календаря майя - ученый - 19:01 Путешествовать во времени можно при помощи секретного кода календаря майя - ученый
Последние новости
Суд вынес приговор обвиняемым в растрате при строительстве космодрома Восточный - 22:14 Суд вынес приговор обвиняемым в растрате при строительстве космодрома Восточный Сегодня в Москве состоится заключительная вечерняя репетиция военного парада, посвященного Великой - 22:12 Сегодня в Москве состоится заключительная вечерняя репетиция военного парада, посвященного Великой Победе Минобороны: Подрывные работы в Балаклее не проводились - 21:56 Минобороны: Подрывные работы в Балаклее не проводились В Сирии угодил в ДТП российский зенитный ракетно-пушечный комплекс. - 21:47 В Сирии угодил в ДТП российский зенитный ракетно-пушечный комплекс. Рианна рассказала об убитом брате, бойфренде-миллиардере и своих отношениях с Дрейком - 21:26 Рианна рассказала об убитом брате, бойфренде-миллиардере и своих отношениях с Дрейком "Прогресс" из-за долгов может быть исключен из плей-офф ЧР - 21:07 В ВСУ рассказали, что сейчас происходит на месте пожара в Балаклее - 21:00 В ВСУ рассказали, что сейчас происходит на месте пожара в Балаклее Роскомнадзор позвал на флешмоб с бумажными мячиками - 20:57 Роскомнадзор позвал на флешмоб с бумажными мячиками Путин уволил пять генералов МВД и СКР - 20:57 Путин уволил пять генералов МВД и СКР Суд в Волоколамске отклонил иск о закрытии полигона «Ядрово» - 20:56 Суд в Волоколамске отклонил иск о закрытии полигона «Ядрово» Баскская группировка ЭТА объявила о самороспуске - 20:55 Баскская группировка ЭТА объявила о самороспуске Российские сотовые операторы не заинтересовались развитием LTE в регионах - 20:55 Российские сотовые операторы не заинтересовались развитием LTE в регионах В России создадут интернет-магазин для участия малого бизнеса в госзакупках - 20:55 В России создадут интернет-магазин для участия малого бизнеса в госзакупках
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"