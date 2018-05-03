Минобороны: Подрывные работы в Балаклее не проводились

В момент возгорания травы на месте бывшего арсенала в Балаклее не проводилось плановых подрывных работ. Об этом сказано в пресс-релизе Минобороны.

«На территории техплощадки, где происходит очищение и разминирование территории от остатков боеприпасов, которые не разорвались после события 2017 года, произошло возгорание травы. Причины возгорания сейчас выясняются. Известно, что в то время на техплощадке работали группы, готовившие территорию для дальнейшей очистки. Подрывные работы в то время на территории площадки не проводились», – представило свою версию событий министерство.

Дополнительно сообщается, что на месте событий работают пожарные команды ВСУ и ГСЧС, два пожарных танка, инженерная машина разграждения, восемь пожарных машин, самолет Ан-32 и вертолет Ми-8. К месту событий направлены еще два пожарных танка, проводится воздушная разведка при помощи вертолета, военную службу правопорядка задействовали для окружения территории.

Ранее мэр Балаклеи говорил, что на месте бывшего арсенала проводились плановые подрывы, а затем загорелась трава, что вызвало незапланированную детонацию боеприпасов.

Фото: Хвиля