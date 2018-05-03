МОК подаст апелляции на оправдательные решения CAS по 28-ми российским спортсменам

Международный олимпийский комитет (МОК) подаст апелляции на решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по российским спортсменам в Федеральный суд Швейцарии. Об этом на пресс-конференции в Лозанне сообщил пресс-атташе МОК Марк Адамс.

CAS 1 февраля оправдал 28 российских спортсменов, пожизненно дисквалифицированных МОК. Еще 11 спортсменам были сокращены дисквалификации.

23 апреля CAS опубликовал мотивировочные части решений по делам лыжника Александра Легкова и бобслеиста Александра Зубкова.

«Что касается мотивировочных частей решений по российским спортсменам, то мы ими недовольны и будем подавать апелляции. Пока по двум делам, по которым сейчас есть мотивировочные части. Апелляции будем подавать в Федеральный суд Швейцарии. Полные версии мотивировочных частей мы еще не получили, но у нас есть 30 дней на подачу апелляций», – сказал Адамс.