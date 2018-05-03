Мордашов попросил правительство о помощи «Силовым машинам»

Владелец попавших под санкции США «Силовых машин» Алексей Мордашов обратился за помощью в правительство, пишет The Bell со ссылкой на источники.

Санкции были введены против компании в январе, после этого у нее начались проблемы с ликвидностью, рассказали изданию два федеральных чиновника. По их словам, у компании выросли издержки из-за необходимости переводить операции в другие валюты — зарубежные банки отказываются проводить платежи «Силовых машин» в долларах.

Письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву Мордашов, по данным источников, передал в апреле, на заседании правительственной комиссии по импортозамещению, которая проходила на площадке «Силовых машин».

В Минфине изданию заявили, что документ с предложениями по «Силовым машинам» в общих чертах готов, его обнародуют в мае.