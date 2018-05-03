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На Камчатке ветераны Великой Отечественной войны почтут память погибших моряков возложением венка в Тихом океане


Добавлено: 03 май 2018 в 07:43, Категория: Общество
На Камчатке ветераны Великой Отечественной войны почтут память погибших моряков возложением венка в Тихом океане

Накануне Дня Победы на Камчатке почтут память, погибших в Великой Отечественной войне.

По многолетней традиции 7 мая ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил, военнослужащие Войск и сил на Северо-востоке России, гражданский персонал соединений и частей, а также представители администрации Камчатского края, на одном из кораблей бригады охраны водного района выйдут в море, где на траверзе мысов Маячный и Безымянный пройдет траурный митинг. Участники памятного мероприятия возложат на воду венок и цветы в память о погибших моряках-тихоокеанцах.

В этот же день воинские почести будут отданы морякам, погибшим при боевом тралении у Камчатских берегов и бойцам Курильского десанта. Корабль совершит переход в район, где в октябре 1945 года произошла трагедия с тральщиками ТЩ-610 и ТЩ-523. Корабли, проводившие в составе отряда обезвреживании минных полей в Авачинском заливе подорвались и затонули. В результате трагедии погибли 35 человек. В точке гибели кораблей на воду опустят венок и матросскую бескозырку с красной звездой.


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Добавлено: 03 май 2018 в 07:43, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru

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