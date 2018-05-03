На месте «Зимней вишни» обустроят сквер памяти погибших

К 1 сентября на месте сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово обустроят сквер памяти погибших во время пожара. Об этом сказал врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев, передает РИА Новости.

«Сквер с часовней или с мемориалом — мы пока ещё не знаем, исполним волю родственников пострадавших и жителей Кузбасса, какое решение они примут (опрос общественного мнения ещё продолжается). Но самое главное, чтобы к 1 сентября, когда все дети пойдут в школу, у нас должно быть все реализовано», – пояснил Цивилев.

Он добавил, что в скором времени будет снесено как здание «Зимней вишни», так и соседние постройки. Работы планируется начать после 15 мая. Расходы на снос, по словам Цивилева, оплатят собственники «Зимней вишни».

Ранее сообщалось, что Следком РФ возбудил дело против начальника пожарного звена, выехавшего на пожар в Кемерово.

Фото: gazeta.a42.ru