Начальника госавиации Роскосмоса арестовали по обвинению в мошенничестве

Начальник отдела государственной авиации Роскосмоса Владимир Борисов арестован до 30 июля. Такое решение принял Мещанский суд столицы, передает ТАСС.

В пресс-службе суда сообщили, что «Борисов был арестован судом еще в марте, а сейчас ему была продлена мера пресечения».

Сотрудника госкорпорации обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.

«Следственные мероприятия связаны с деятельностью Владимира Борисова в авиационной отрасли в 2013 году. У Роскосмоса нет вопросов к его работе в госкорпорации», — комментировали РИА Новости информацию о задержании в Роскосмосе.