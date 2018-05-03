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НАСА отложило возвращение грузового корабля Dragon с МКС


Добавлено: 03 май 2018 в 03:05, Категория: Технологии
НАСА отложило возвращение грузового корабля Dragon с МКС
Возвращение космического грузовика Dragon на Землю с Международной космической станции (МКС) перенесено со 2 на 5 мая в связи с неблагоприятными погодными условиями в районе приводнения, сообщает НАСА.

Отстыковка грузового корабля компании SpaceX от американского модуля "Гармония" была запланирована на 17.00 среды. Падение грузовика в Тихий океан должно было произойти примерно в 23.00.

"Возвращение Dragon было перенесено со среды после того, как сотрудники SpaceX отметили сильное волнение в Тихом океане в зоне к юго-западу от Лонг-Бич в Калифорнии, куда должен был упасть корабль", — сообщило агентство.

Ожидается, что в субботу корабль отсоединится от МКС в 16.30 и упадет в океан в 18.00.
Корабль привезет с орбиты около 2 тонн образцов научных экспериментов и исследований. В их числе образцы, которые должны быть доставлены в научную лабораторию в течение 48 часов после возвращения на Землю.

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Добавлено: 03 май 2018 в 03:05, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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